Reus centra 166 de les 242 actuacions per abelles a la comarca des del 2016

Un terç dels ruscs retirats pels Bombers a la demarcació en els dos últims anys han estat extrets a la capital del Baix Camp

Actualitzada 26/04/2018 a les 21:12

Sense prevenció possible

El rusc de la plaça Mercadal

L’aparició de ruscs d’abelles als espais de Reus ha estat una constant en els darrers anys, sobretot en els mesos de primavera i estiu. Sense anar més lluny, aquesta mateixa setmana ja s’ha hagut d’actuar en dues colònies d’aquests insectes. Les feines de retirada dels ruscs les duen a terme els Bombers de la Generalitat, que sempre segueixen el mateix procediment. Al tractar-se d’espècies protegides, les abelles no poden ser atacades ni el rusc pot ser destruït. Així que els Bombers atrapen la colònia, amb l’abella reina, a l’interior d’una caixa de cartró i, després, procedeixen a retirar-lo.Gran part de les actuacions dutes a terme pels Bombers a la comarca del Baix Camp es concentren en la seva capital. Segons dades d’aquest cos, entre el 2016 i el 2017 es van retirar un total de 242 ruscs, 166 dels quals a Reus. Això suposa un 68,5% del total d’actuacions comarcals. Així, el 2016 es van retirar 137 colònies a la comarca, 101 de les quals a la capital; mentre que l’any passat se’n van retirar 105 al Baix Camp per 65 a Reus.Aquest percentatge es veu augmentat en aquest any. Fins al 25 d’abril, els Bombers han realitzat 18 actuacions a causa de les abelles, 13 de les quals s’han dut a terme al municipi reusenc. Això suposa un 72% del total de ruscs retirats.A nivell de la demarcació tarragonina, des del 2016, Reus centra un terç del total d’actuacions, mentre que el Baix Camp frega el 50%. A nivell provincial, el 29,5% del total d’actuacions dels Bombers en els dos últims anys s’han fet a Reus.La segona comarca que centra més actuacions relacionades amb abelles és el Tarragonès. Des del 2016 en suma un total de 209. Cap altra comarca del territori, ni en la demarcació ni en la província, arriba al centenar d’actuacions sumant les dades del cos de bombers.Davant aquesta elevada concentració de ruscs d’abelles retirats als espais reusencs, el consistori exposa que no hi ha cap mesura possible per prevenir la seva aparició. Fonts de l’Ajuntament relaten que les abelles són espècies protegides, i que l’única actuació possible que poden fer els organismes municipals és oferir ajuda d’experts quan l’avís arriba d’una finca o espai privat que té problemes per retirar un rusc.La constant aparició d’aquests insectes ha generat preocupació entre els botiguers locals, en especial a la zona del Pallol. A l’estiu i a la tardor, quan les temperatures encara són elevades però ja no hi ha pol·len a les plantes, les abelles s’hi concentren atretes pels dolços. Els comerciants han lamentat, en diverses ocasions, el fet que l’Ajuntament no hi pugui dur a terme cap actuació.Una de les actuacions que més expectació van generar l’any passat va ser la que els Bombers van dur a terme en una de les terrasses de la plaça del Mercadal. Un eixam d’abelles es va establir sota una de les cadires i la zona es va haver d’acordonar durant unes hores.La colònia més nombrosa, però, es va ubicar en un pis deshabitat al carrer de Sant Llorenç, a tocar de la plaça Prim. Segons els experts que hi van treballar, aquella estava formada per prop de 90.000 abelles i el rusc va arribar a un pes de prop de 80 quilograms. La majoria d’aquests, era mel.