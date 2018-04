Llauradó: «Hem de frenar que Cs obtingui l'alcaldia o que altres hi pactin»

El suport unànime de l’assemblea d’ERC converteix la regidora de Salut en alcaldable per «ser la primera força d’esquerres» a les municipals del 2019

Actualitzada 27/04/2018 a les 09:23

Estrena primàries obertes

La primera de proclamada

Noemí Llauradó encapçalarà de nou, per a les municipals del proper 2019, la llista d’ERC a Reus. Les primàries celebrades ahir a la nit en una de les sales de l’antic hospital van confirmar-la com a número u i la converteixen en la primera cap de llista proclamada a la capital del Baix Camp, quan resta més d’un any per la celebració dels comicis. També, molt probablement, en una de les poques dones que prendran part de la cursa cap a l’alcaldia.Després d’aconseguir el suport unànime en l’assemblea, Llauradó pronunciava ahir les primeres paraules per proposar-se «consolidar el creixement electoral que vam tenir el 21-D i esdevenir la primera força d’esquerres a Reus». I feia tota una declaració d’intencions: «Defensarem el vot independentista, el vot d’esquerres i republicà i volem aconseguir frenar que Ciutadans obtingui l’alcaldia o que altres forces tinguin la temptació de pactar-hi. Ara més que mai, cal una alcaldia republicana i d’esquerres a la ciutat»A més de l’aposta de l’executiva local d’ERC, la de Llauradó –que igualment va recollir avals–, resultava també l’única candidatura presentada a les primàries, després que dimecres es tanqués el termini per a fer el pas endavant sense cap altre nom damunt la taula. La formació va aplicar ahir per primer cop a Reus el sistema de primàries obertes, que permetia el conjunt de la militància, però també simpatitzants i amics, exercir el vot.L’ara cap de llista d’ERC valorava en aquest sentit, en una entrevista al Diari Més el passat 18 d’abril, que «ens hem volgut obrir arran de l’1-O i del 21-D, quan vam rebre el suport de molta gent que va voler ser apoderada d’ERC, i donar-los així opció de participar en la decisió sobre el cap de llista, la llista i el projecte». Sobre si la formació concorrerà a les municipals del 2019 amb les mateixes sigles, la republicana explicava que «aquesta és una altra entre les decisions que s’ha de prendre per l’assemblea, que ha de decidir si vol algun acord preelectoral i determinar si ens volem presentar en coalició. Ara estem ERC, MES, MDC i Avancem. Però l’acord es pren expressament a cada mandat».Llauradó va ser cap de llista per primer cop al 2015. Coincidint amb la recuperació del grup, ha ostentat la regidoria de Salut –i Montserrat Flores la de Participació, Ciutadania i Transparència–, des de l’entrada d’ERC al govern de llavors CiU i Ara Reus, al febrer del 2016. D’aquesta etapa, Llauradó feia en la mateixa entrevista un balanç «positiu», on destacava el consorci que ha d’assumir la gestió de l’Hospital Sant Joan i amb què «estem a l’espera que hi hagi govern i es pugi aprovar», el Pla de Salut Pública «que també estem a punt de tenir elaborat» o el Pacte per la Salut. Des del 21 de desembre, també és diputada al Parlament.El socialista Andreu Martín, tot i que ni el partit ni ell no han iniciat cap moviment encara, ha dit públicament que es veu «amb cor» per aspirar a ser alcaldable, Carles Pellicer repetirà pel PDeCAT i Daniel Rubio espera en el darrer trimestre d’aquest 2018 la confirmació de l’assemblea, donat que a Jordi Cervera els estatuts no li permeten repetir. «Són tots gent molt capacitada i els respecto enormement, però el fet de conèixer-los també és un avantatge», valorava Noemí Llauradó.