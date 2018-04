La mesquita oferirà suport i acompanyament a pacients ingressats al Sant Joan

La iniciativa inclou la religió musulmana al catàleg de l’Hospital, és pionera a la demarcació i contempla la coordinació amb l’imam en casos determinats

Actualitzada 26/04/2018 a les 20:29

Malalts nouvinguts o sols

Responsables de la mesquita As-Sunnah, gestionada per l’Associació dels Musulmans de Reus i Comarca, posen en marxa dilluns a l’Hospital Sant Joan de Reus un servei, pioner a la demarcació de Tarragona, d’acompanyament a pacients de religió musulmana que s’hi trobin ingressats. Més enllà de quedar inclosos al catàleg d’assistència espiritual i visita als malalts que ofereix el centre, en forma de fulletó, a l’inici de l’estada a alguna de les unitats, i que recollia fins ara les confessions catòlica i evangèlica, «el que busquem és donar suport als qui s’hi han de passar una temporada i potser no tenen família aquí que els vingui a veure, se senten sols, volen fer alguna consulta o fins i tot necessiten certa ajuda amb l’idioma».Si l’atenció que el pacient reclama «és directament religiosa» o «fa referència a alguna pregunta que hi tingui relació estreta», explica el portaveu de l’Associació dels Musulmans de Reus i Comarca, Mohamed Said Badaoui, «mirarem de coordinar-ho perquè el pugui assistir l’imam, que es desplaci al mateix centre». L’entitat facilita, a banda de les dades de contacte que figuren al propi catàleg, també una franja de recepció que s’allargarà dues hores, els dilluns, a l’espai multiconfessional de l’Hospital Sant Joan.La iniciativa ha sorgit del diàleg amb la regidora de Salut, Noemí Llauradó, i el director del centre, Òscar Ros, i s’activa després d’haver detectat que «quan algunes persones havien de ser ingressades, potser ningú del seu entorn se n’assabentava i no en tenien més contactes fora de l’hospital». El nou servei serà especialment important «en els casos en que els pacients han immigrat sols» o «per als que acaben d’arribar i encara no acaben de saber com moure’s», afegeix el portaveu de la Mesquita As-Sunnah, localitzada al carrer tolerància del polígon Granja Vila.D’entrada, el col·lectiu no ha fet cap estimació dels pacients que podrien acollir-se a aquest nou servei perquè «no es tracta d’una qüestió de volum sinó de millorar la situació de les persones». L’acompanyament a malalts, en els termes en els quals es planteja des d’As-Sunnah, «no es troba en aquests moments a cap altre hospital de la demarcació» i és «obert a tothom que el sol·liciti».Aquest no és l’únic projecte de caràcter social que, en el marc del procés d’obertura a la ciutat, tira endavant la mesquita de Reus. Un altre fa referència a la integració a la Xarxa de Distribució d’Aliments, emmarcada de la Gestió Alimentària Responsable de l’Ajuntament. En aquest sentit, l’Associació dels Musulmans de Reus i Comarca va engegar a mitjans de gener les obres que convertiran la nau annexa a la mesquita en un espai per a activitats complementàries a l’oració, i que acolliran un magatzem amb les condicions necessàries per sol·licitar la integració a la Xarxa. D’altra banda, la plaça de la Sagrada Família del Barri Gaudí acollirà, el proper 1 de juny, un iftar, l’acte de trencament del dejuni del Ramadà i que serà públic per segon any consecutiu. Al 2017, va celebrar-se a la plaça de l’Abat Oliba, a Horts de Miró, amb la participació d’una vuitantena de comensals.