L'Aeroport de Reus incorpora un vol regular amb Bèlgica i dos nous xàrters setmanals des d'Estònia i Escòcia

Les operacions s’iniciaran durant el mes de maig

Actualitzada 27/04/2018 a les 13:52

L'Aeroport de Reus estrenarà, a partir d’aquest mes de maig, dos vols xàrter setmanals amb Estònia i Escòcia, i un vol regular amb Bèlgica, que s'incorporaran a la resta de nous vols per a aquesta temporada. El vol xàrter setmanal amb Estònia, des de la seva capital, Tallinn, s'iniciarà l'1 de maig, i el darrer serà el 12 de juny, amb l'operador Aurinko Estonia. Tot i que operarà només un mes i mig, es considera rellevant atès que és la primera vegada que l'aeroport reusenc rebrà vols d'aquest país. Pel que fa al xàrter setmanal amb Escòcia, connectarà Reus amb Aberdeen des del 6 de maig fins al 28 d'octubre, a càrrec de l'operador TUI. Finalment, el vol regular amb Bèlgica, operat per Brussels Airlines, connectarà Reus amb l'aeroport de Zaventem de Brussel·les, amb un vol setmanal des del 19 de maig fins al 22 de setembre.Aquestes noves operacions a l'Aeroport de Reus, juntament amb la ruta d'easyJet a Londres-Luton (Anglaterra) i la de Ryanair a Shannon (Irlanda), són fruit de l'acció continuada de la Taula Estratègica de l'Aeroport de Reus, integrada pel Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, la Generalitat, els ajuntaments de Reus, Tarragona, Vila-seca, Cambrils i Salou, i les cambres de comerç de Tarragona, Reus i Valls.D'altra banda, i en representació de la Taula Estratègica de l'Aeroport de Reus, el Patronat de Turisme de la Diputació ha participat al congrés Routes Europe, celebrat a Bilbao entre el 22 i el 24 d'abril, on s'han mantingut més de 20 reunions amb representants d'aerolínies, operadors turístics i aeroports per tal d'impulsar noves iniciatives.