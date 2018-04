El Baix Camp ja compta amb una Unitat Funcional per als Trastorns de l'Espectre Autista (TEA)

L’objectiu de la unitat, posada en marxa el passat mes de gener, és millorar l’atenció dels infants i joves que pateixen aquest trastorn tenint en compte els àmbits sanitari, educatiu i social

Actualitzada 27/04/2018 a les 11:29

La Generalitat de Catalunya ha creat al Baix Camp la Unitat Funcional per als Trastorns de l'Espectre Autista (UFTEA), la qual es va posar en marxa el passat gener de 2018. Aquesta unitat té per objectiu millorar l'atenció dels infants i joves diagnosticats amb aquest trastorn tenint en compte els diferents àmbits de desenvolupament com el sanitari, l'educatiu o el social.Per aquest motiu, la Unitat Funcional l'integren professionals dependents del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies des dels dos centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAPs) de la zona; professionals dependents dels Serveis Territorials d'Ensenyament dels tres equips d'assessorament i orientació psicopedagògica (l'EAP); i professionals dependents del Departament de Salut: de Pediatria (Institut Català de la Salut), de Neuropediatria (SAGESSA), del Servei Especialitzat en Salut Mental per a la Discapacitat Intel·lectual de Villablanca (SESM-DI), de la Unitat de Crisi d'Adolescents (UCA), de la Unitat de Referència Psiquiàtrica Infantil (URPI), de l'Hospital de Dia d'Adolescents (HDA) de Reus i del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) de Reus.En concret, aquesta unitat té l’objectiu de detectar, diagnosticar i tractar nens i adolescents amb TEA, donar suport als professionals i serveis d’atenció primària per a la detecció del trastorn i impulsar el treball en xarxa. També es desenvolupen espais de seguiment i suport a les famílies o desenvolupar programes de formació en TEA per professionals i fer programes de recercar comuns.Cal dir que aquesta unitat representa el segon recurs d'aquest tipus que es crea al Camp de Tarragona, ja que en 2012 es va posar en marxa una Unitat de les mateixes característiques a Tarragona com a prova pilot. La seva creació s'emmarca dins el nou impuls del Pla Director de Salut Mental i Addiccions en vers la Salut mental infanto-juvenil.