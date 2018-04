Detenen a Gijón un reusenc per estafar amb lloguers de vacances i microcrèdits

L'arrestat té vigents 49 recerques de jutjats per estafes comeses a víctimes de tota Espanya

Actualitzada 27/04/2018 a les 14:48

La Policia Nacional ha detingut un home de 35 anys de Reus, que ja ha ingressat en presó preventiva, per cometre gairebé un centenar d'estafes durant dos anys per tot el territori nacional amb l'oferta de falsos lloguers de vacances i la gestió de microcrèdits.Segons ha informat la Comissaria de Gijón, l'arrestat, natural de Reus (Baix Camp), té vigents 49 recerques de jutjats per estafes comeses a víctimes de tota Espanya.Els agents van detectar a Gijón la presència d'una persona en un hotel la identitat del qual presentava irregularitats, en no coincidir la numeració de la seva documentació amb les dades de filiació aportades.Els responsables de l'establiment hoteler van confirmar a la Policia les sospites que tenien que aquest individu pogués anar-se'n sense pagar.Els investigadors van comprovar que la documentació facilitada per aquesta persona no es corresponia amb la seva identitat veritable i que havia aportat altres dades per evitar la seva localització i detenció.Una vegada detingut es va comprovar que, a més dels requeriments judicials datats en els anys 2016 i 2017, també era investigat en moltes comissaries de tot Espanya per la comissió de fraus comesos en els últims vuit mesos.Oferia de forma fraudulenta pisos de lloguer de vacances a través d'internet en demanar als interessats còpia dels seus documents d'identitat i una paga senyal econòmica mitjançant una transferència de diners.També a Internet es feia passar com comercial d'empreses de concessió de minicrèdits o crèdits immediats i demanava a les persones que contactaven amb ell les mateixes condicions.A més del benefici immediat econòmic aconseguit d'aquesta forma pels diners transferits pels perjudicats, també se servia de les seves dades personals per sol·licitar, al seu torn, microcrèdits a nom seu.Per aquest mètode hauria arribat a defraudar més de 30.000 euros en gairebé un centenar d'estafes.Els agents han confiscat nombrosa documentació emmagatzemada en suports informàtics, com documents d'identitat, nòmines, factures i dades de comptes bancaris.L'home ha estat posat a disposició de l'autoritat judicial acusat dels delictes d'estafa, falsificació de documentació i usurpació de l'estat civil.El jutge d'Instrucció de Guàrdia ha decretat el seu ingrés a la presó al Centre Penitenciari d'Astúries.