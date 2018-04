Viatge al temps de la Nancy i el Cinexin

L’escola Isabel Besora de Reus ha muntat una exposició de joguines antigues amb l’ajuda de pares i avis

Actualitzada 25/04/2018 a les 19:37

L’any 1967 es fabricava a Barcelona el primer nino Tato, un ninot amb cara simpàtica que duia una bata de preescolar. Un any més tard es posava a la venda la primera nina Nancy, característica per la seva llarga cabellera, i el 1968 es presentaven les Barriguitas, unes nines de només 18 cm que s’acompanyaven d’uns pocs accessoris de bany.Totes aquestes nines i una bona colla més, es poden veure des de fa uns dies a l’exposició de joguines antigues que s’ha organitzat a l’escola Isabel Besora de Reus. La mostra s’ha fet amb la col·laboració dels professors, així com dels pares i avis dels alumnes, que han buscat i cedit –per només uns dies– els seus tresors d’infància.L’exposició consta de diversos espais. El més vistós és el que acull les nines que van fer les delícies de les nenes nascudes en les dècades dels anys seixanta i setanta. Entre elles no hi falten les Barbies primigènies o el Baby Mocosete. En una vitrina a banda hi ha les joguines més antigues, entre les quals hi ha un zoòtrop, un giny que generava la il·lusió del moviment. Els més veterans hi reconeixeran també un aparell de Cinexin, el primer projector de cinema per a nens i nenes ideat per la companyia espanyola Exin.En una altra zona s’hi exposen els jocs de taula, entre els quals no falten els Juegos Reunidos Geyper, el Meccano o el set de Magia Borrás. Jocs de cartes, puzles i dòminos antics completen l’exposició.Aquesta mostra forma part del treball que l’escola posa en marxa amb motiu de la celebració dels Jocs Florals. «Els celebrem cada any, i el que fem és escollir un tema central i, a partir d’aquest, organitzar activitats. Enguany hem escollit la joguina tradicional», explica Eduard Ferran, director de l’Isabel Besora.Els infants han descobert les joguines d’abans a través d’un projecte transversal, gestionat també amb la comissió de Biblioteca de l’escola, que ha organitzat un Scape Room al voltant del món de la joguina. Cori Duran, Cap d’estudis i coordinadora de la comissió de Biblioteca, apunta que, amb aquesta exposició, els nens i nenes semblen descobrir un món: «el que resulta més sorprenent és que s’estranyin tant de veure tot això, perquè no han passat tants anys, però és evident que les joguines han fet un canvi molt gran». La voluntat de la mostra, afegeix la Cap d’estudis, és que els alumnes vegin com es jugava abans, què feien els pares i avis per divertir-se, i també descobrir com ha evolucionat el món de la joguina amb el pas dels anys.Tot i que les joguines estan exposades i no s’ha pensat en què els nens hi acabin jugant, des del centre asseguren que és inevitable que les acabin tocant, perquè la curiositat és gran, i objectes com els cromos antics desperten molta curiositat. L’exposició de joguines antigues està oberta a totes les persones del barri, que la poden visitar durant l’horari escolar.