Tensió entre Monestir i La Pastoreta per uns dòminos desapareguts al local

L’AVV Monestir denuncia a la Urbana el «robatori» i apunta mala convivència a l’espai i l’AVV La Pastoreta diu que «no tenim problema en compartir seu»

Actualitzada 25/04/2018 a les 21:21

«Som afortunats de tenir lloc»

Des de fa quinze dies, a l’armari de la sala de reunions del número 3 del carrer Benidorm falten cinc capses de fitxes de dòmino, un ganivet de tallar el pa, una peça del molinet elèctric per triturar el tomàquet i diversos gots, ganivets i plats de plàstic. En el seu lloc, va aparèixer el 14 d’abril «un foli amb la paraula ‘Lucía’», tal com recull la denúncia presentada a la Guàrdia Urbana i firmada per Alfonso Berbel, president de l’Associació de Veïns Monestir que comparteix l’espai al carrer Benidorm com a local social amb l’Associació de Veïns La Pastoreta.El «furt», tal com el descriu Berbel, ha resultat especialment molest per «coincidir amb que en aquell moment anàvem a tot just celebrar un campionat de dòmino». En concret, contra el CD Salou. Només les fitxes, l’entitat les valora en «uns 125 euros, a 25 cada joc», tot i que «no és una qüestió de diners sinó de fer la guitza».Els fets recuperen la polèmica entre Monestir i La Pastoreta, que va desembocar l’estiu passat en la determinació de la primera associació d’abandonar el centre cívic i la petició que l’Ajuntament procurés als veïns un nou local. Tant Berbel com el vicepresident de l’Associació de Veïns Monestir, Josep Machado, pensen en La Pastoreta, «tot i que no ho podem afirmar segur perquè no tenim proves i ha de ser la policia qui ho digui». L’armari que ho guardava tot plegat, i que «està en un lloc comú però on no entren més associacions que ells i nosaltres», també ha patit danys: «El pany ha aparegut xafat, i l’Ajuntament diu que ens el canvia però ja han passat dues setmanes sense que aquí s’hagi molestat a fer res ningú», lamenta Berbel.El president de Monestir assegura, en la voluntat d’aconseguir un local social propi, que «l’alcalde ens va dir que en busquéssim un, i vam trobar-lo, però no n’ha volgut tornar a saber res més». I que «també vam adreçar a l’Ajuntament uns plànols que haurien servit per resoldre el problema, i creiem que ni tan sols se’ls han mirat».Des de l’Associació de Veïns de La Pastoreta, la presidenta Puri Flores valora que «som afortunats per disposar d’un local quan hi ha altres associacions que no en tenen cap» i diu que a l’espai hi ha cinc entitats i «no tenim cap problema en compartir-lo». Flores recorda que «el local és de tothom, perquè és municipal, no és de cap de nosaltres» i apunta que «si algú pensa que hem robat res, ho haurà de demostrar i esperem que pugui fer-ho».Fonts municipals consultades ahir es limiten a reiterar que, en aquest punt, «l’Ajuntament considera aquest un conflicte entre entitats de veïns» i que «de moment, seguirà fent el que feia fins ara, que és exercir de mediador» entre ambdues parts.L’Ajuntament, efectivament, va posar temps enrere una mediadora entre ambdues associacions, «però els problemes que teníem llavors els tenim encara ara i això només canviarà si hi ha un altre local, perquè conviure en pau hem vist que no es pot», afegeix Berbel. Al 2017, els des de l’Associació de Veïns Monestir anunciaven també haver presentat un escrit a l’OAC (Oficina d’Atenció al Ciutadà) on demanaven «que es posi ordre i ens ajudin a coordinar-nos». Sobre el «robatori» de dòminos i menatge, els veïns detallen que «l’Ajuntament diu que, en tractar-se d’un import petit, l’assegurança no el cobrirà».