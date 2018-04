Arriba la 8a edició del «Menja't el Mercat»

Torna el «Tapes de Mercat» a Reus en el marc de la Setmana Internacional dels Mercats

Actualitzada 26/04/2018 a les 11:45

Torna al Mercat Central de Reus el «Menja’t el Mercat» el dissabte 26 d’abril. La 8a edició de Tapes de Mercat està inclosa a la Setmana Internacional dels Mercats. Amb aquesta iniciativa els paradistes volen donar a conèixer els productes fresos del mercat mitjançant unes tapes.La degustació començarà a les 18.30 h i durarà fins a les 23 h. Cada tapa tindrà un cost de 2 euros i les begudes a 1,50 euros. A més, els paradistes posaran a la venda un paquet de 3 tapes, dues begudes i un val de descompte per comprar al mercat, tot per 9 euros. Els tiquets es podran comprar amb anticipació o bé el mateix dissabte al mercat. Aquesta degustació anirà acompanyada per activitats paral·leles com un taller de cuina saludable, un espectacle de música i teatre i una arcuació de gospel.