L'Agència Tributària de Catalunya ajudarà a fer la declaració de la renda

Cal demanar cita prèvia al web o al número 012

Actualitzada 26/04/2018 a les 10:21

Prop de 22 milions al Camp

La delegació de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) a Tarragona i les oficines a Reus, el Vendrell i Valls ajudaran a confeccionar la declaració de l’IRPF als contribuents que ho sol·licitin a través de la cita prèvia, amb aquest servei, l’ATC, que va culminar el desplegament a la capital del Baix Camp el passat mes de setembre, s’estrena en la campanya de la renda 2017. El secretari d’Hisenda de la Generalitat i president de l’ATC, Albert Castellanos, explicava ahir a Reus que «una de les voluntats de l’Agència era estara prop dels contribuents i una de les accions en aquest sentit és posar-nos a la seva disposició i acompanyar-los» en aquests tràmits.Castellanos concretava ahir des de Reus que el servei d’ajuda en la declaració de la renda s’oferirà entre el 10 de maig i el 2 de juny i que la cita es pot sol·licitar al web de l’ATC o al telèfon 012. Per a aquesta campanya 2017, l’Agència Tributària de Catalunya ha posat a disposició dels ciutadans 78 persones repartides a Catalunya.A partir del proper 8 de maig es pot trucar al telèfon 901 22 33 44 per ser atès a les oficines de l’ATC entre el 10 de maig i el 2 de juny. Els contribuents que a banda de la declaració de l’IRPF hagin de fer la de patrimoni també podran demanar cita prèvia a través de la seu electrònica de l’ATC o del telèfon 012. Per aquesta campanya 2017, l’ATC ha posat a disposició dels ciutadans un total de 78 persones repartides pel tot Catalunya.Des que finalitzés el desplegament territorial, el 4 de setembre, i fins el 31 de març, l’ATC ha recaptat 21,8 milions d’euros, ha atès 13.396 persones i ha gestionat 33.997 expedients a les comarques del Camp de Tarragona. Castellanos visitava ahir, amb el regidor d’Hisenda Joaquim Enrech, les instal·lacions reusenques per primera vegada, ubicades al número 14 del passeig Prim.Entre els serveis de l’Agència catalana destaquen, per exemple, el d’assistència en l’elaboració d’autoliquidacions de tributs gestionats per l’ATC (servei de cita prèvia); informació i assistència general i bàsica en relació amb els impostos que gestionen les diputacions, els ajuntaments i altres ens locals adherits a la xarxa Tributs de Catalunya; o informació relacionada amb l’estat dels deutes que gestiona l’ATC en període voluntari i executiu, entre d’altres.L’objectiu del desplegament de l’ATC és oferir els mateixos serveis a tots els ciutadans de Catalunya, amb el mateix nivell d’eficiència i qualitat amb què ja es presten a les quatre delegacions de l’Agència. Aquest model en xarxa es complementa amb 13 oficines compartides amb entitats locals (diputacions, consells comarcals i ajuntaments): l’Hospitalet de Llobregat, Cervera, Igualada, Vilanova i la Geltrú, el Vendrell, Olot, Valls, Móra d’Ebre, Solsona, Berga, Ripoll, Vielha i Tremp. En total, l’ATC ja disposa de 32 oficines distribuïdes arreu de la geografia catalana.