Els espeleòlegs tornaran a inspeccionar demà el túnel de Reus

Adif vol recollir més dades abans de prendre una decisió

Actualitzada 26/04/2018 a les 18:18

Un equip d'espeleòlegs tornarà a inspeccionar demà divendres el túnel aparegut sota la via número 7 de l'estació de Reus i l'existència del qual es desconeixia, per poder determinar el seu recorregut i decidir quina solució adoptar, segons ha informat l'empresa pública Adif.Els espeleòlegs ja van recórrer uns 100 metres del túnel el passat dia 20 i, en un principi, la solució era injectar formigó per garantir la seguretat de la infraestructura ferroviària.El túnel està excavat a pic i pala, té preinstal·lació elèctrica i, segons les primeres informacions de l'Ajuntament de Reus, es tracta d'una mina d'aigua, de les moltes que té una ciutat acostumada a les restriccions.No obstant això, segons l'entitat d'investigació local Carrutxa, es tracta d'un refugi antiaeri de la Guerra Civil, ja que se sap que a la zona de l'estació de Reus, construïda el 1884 n'hi havia dos, un d'ells per al personal ferroviari.A l'Arxiu Històric, a més, consten els plànols d'un altre refugi, encara que no se sap si va arribar a construir-se o no.Com que el túnel no afecta la seguretat ferroviària i només ha hagut de tallar-se la via 7, que té usos molt residuals, Adif vol recollir més dades abans de prendre una decisió.