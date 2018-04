El POUM fa modificacions a entre 30 i 50 espais repartits a la ciutat

Abans de l’aprovació del document, emplaçat al proper mandat, el govern n’estudiarà algunes per facilitar l’activitat immobiliària

Un procés llarg

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Reus, l’eina que mapeja el municipi i en determina el caràcter de cada parcel·la, aplicarà «entre 30 i 50 modificacions» a diferents espais de la ciutat un cop quedi enllestit i rebi llum verda. Sense esperar el document, en els darrers anys, «n’haurem fet entre 6 i 7», i mentre aquest no arriba «intentarem fer-ne pocs perquè és més fàcil realitzar-los a través del POUM, però hi ha altres 5 o 6 punts on algun moviment facilitaria que el sector immobiliari invertís». Ho explica al Diari Més el regidor d’Urbanisme, Marc Arza, que detalla que «quan es redacta de nou un POUM, generalment s’aprofita per dur a terme de cop un grup de modificacions que hi hagi pendents –relatives als tipus de sòl, la destinació o, fins i tot, el detall de metres quadrats edificables o de les plantes que s’hi poden aixecar–, tot i que aquests es poden anar tirant endavant i es tiren regularment, i poden canviar sense que canviï el POUM».En aquest sentit, Arza confirma el termini apuntat per l’alcalde de Reus fa pocs mesos i que fixava l’aprovació inicial del POUM per al proper mandat. La data «no podem marcar-la nosaltres perquè dependrà de qui governi en aquell moment», afegeix el regidor d’Urbanisme. «Tot i així» i «com que veiem que s’està reactivant el sector immobiliari, i tenim ganes que això passi», apunta, «si podem fer fàcil que hi hagi promocions abans del POUM ho farem. I tenim alguns espais a la ciutat que permetrien tirar projectes endavant». La qüestió la va posar damunt la taula el grup municipal del PP en el transcurs del darrer ple, en què preguntava al govern per les modificacions dutes a terme i l’objectiu d’aquestes mentre s’està treballant en un nou POUM que les podria aplegar. En els darrers anys, i camí de materialitzar el document, l’Ajuntament ha mantingut l’aposta ferma pel microurbanisme.Entre les modificacions ja consumades hi ha la que va facilitar el desplegament de la zona de Mas Mainer, amb la projecció d’edificis d’habitatges, la instal·lació de Mercadona i la configuració del parc amb zona esportiva que va quedar inaugurat, amb 6.000 metres quadrats, a finals del passat mes de març. També se’n prepara una al carrer del Roser, i un a tocar de l’avinguda dels Països Catalans.Després de l’aprovació, al 2012, de l’avanç del POUM, que contenia els objectius i els criteris generals del pla, una síntesi d’alternatives, la descripció de les característiques bàsiques de la proposta d’ordenació i l’informe de sostenibilitat ambiental preliminar, van començar a desenvolupar-se els estudis tècnics, de la mà de la definició d’espais de la ciutat. Zones, les que es perfilaran, de què el POUM haurà de dirigir també l’ús futur. Una vegada s’aprovés inicialment el document, que també ha d’incloure el catàleg de béns a protegir i el programa d’actuació urbanística, es procediria a l’aprovació provisional pel ple, que hauria d’incorporar la resolució individualitzada i raonada de totes les al·legacions presentades. Posteriorment, es trametria a T la Generalitat per a la seva aprovació definitiva, a càrrec del Conseller de Territori i Sostenibilitat. L’entrada en vigor es produiria en el moment de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).