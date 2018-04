Adif atura la decisió sobre el forat de l'estació per investigar si hi ha un refugi

L’arxiu conserva un projecte d’un espai de la Guerra Civil i la gestora, que sospesa omplir-ho amb ciment, demana a qui tingui informació que l’aporti

Actualitzada 26/04/2018 a les 09:18

L’ajuda del consistori

Canvi en l’estratègia d’Adif a l’hora de solucionar el forat aparegut a l’estació de trens reusenca. L’empresa estatal que gestiona les infraestructures ferroviàries ha decidit ajornar la decisió sobre quina mesura emprar per a reparar el sot i centrar els esforços en investigar què és, exactament, el túnel que aquest va deixar al descobert.L’empresa ferroviària va assegurar que prendria la decisió aquest dimarts per tal que els treballs de reparació es poguessin iniciar el més aviat possible. Després de les sospites que la galeria descoberta sota l’estació podria tractar-se d’un refugi de la Guerra Civil, Adif defensa no tenir cap pressa en decidir quina opció dur a terme per a tapar el forat. Així i tot, fonts de la gestora d’infraestructures mantenen que la solució més viable és la d’omplir l’espai amb formigó.El canvi d’estratègia d’Adif s’explica per dos motius. El primer és el fet que el sot només afecti la via 7 i part de la 9, que es veuen creuades per aquesta galeria. La gestora de les infraestructures assegura que es tracta de vies secundàries en les quals gairebé mai hi circulen combois. Des d’Adif exposen que només s’utilitzen per a trens que han de passar la nit a Reus o que tenen com a punt de sortida la capital del Baix Camp. Reiteren que el forat comporta cap afectació en la circulació de trens, ja que des de la seva aparició el dissabte passat s’han mantingut tots els serveis sense problemes.El segon motiu és la possibilitat que el túnel s’inclogui en un projecte de refugi antiaeri. Tal com va avançar delCamp.cat i ha pogut confirmar aquest mitjà, a l’arxiu de Reus hi ha uns plànols d’un projecte de refugi que s’havia de construir sota l’estació ferroviària. Amb tot, el fet que no estigui documentat en cap dels plànols als quals han pogut accedir Adif i l’Ajuntament, impossibilita la constatació d’aquest indici.L’empresa encarregada de gestionar les instal·lacions ferroviàries ha sol·licitat ajuda a l’Ajuntament per tal d’esbrinar a què correspon la galeria trobada. En un primer moment van demanar plànols, tot i que el consistori també hi ha enviat tècnics per a inspeccionar el túnel.Adif també obre la via de la col·laboració ciutadana, demanant a qui pugui tenir informació relativa a aquesta galeria la presenti per tal d’esclarir de què es tracta.L’historiador i ex arxiver municipal Ezequiel Gort exposa que hi havia un projecte per a construir un refugi sota l’estació, però que és difícil esbrinar si correspon a la galeria trobada: «Hem anat trobant refugis que no teníem documentats; alguns que estaven fets sense projecte o projectes que no s’havien dut mai a terme», detalla. Gort afegeix que, si encara fos l’encarregat de l’arxiu, «ja estaria dins el forat per a investigar-ho».Des del consistori exposen que caldrà esbrinar l’origen d’aquesta galeria per saber si, realment, forma part d’aquest projecte de refugi de la Guerra Civil. Llavors es podrà prendre la decisió sobre com actuar, tenint en compte si realment el túnel té algun valor històric. Amb tot, l’actuació no es durà a terme fins que s’hagi acabat la investigació.