La FRAC busca la fórmula per limitar el consum d'alcohol al Carnaval

L’entitat, que no preveu sancions al 2018, donarà veu a les colles per regular la beguda i insistir, amb això, en dur la rua al centre

Actualitzada 24/04/2018 a les 21:13

La nova normativa es compleix

La Federació Reusenca d’Associacions de Carnaval (FRAC) estudiarà la fórmula per controlar el consum d’alcohol entre les colles, especialment durant la rua de dissabte i als actes amb més afluència, i evitar amb això episodis que puguin embrutar la imatge d’«una festa darrere de la qual hi ha molta feina que no sempre es veu i es valora». L’entitat, que celebrarà a finals de maig l’assemblea de balanç del Carnaval de Reus 2018, convocarà en els propers dies «les colles que apleguen la gent més jove», una desena, per «intercanviar punts de vista sobre què podríem fer amb aquesta qüestió», explica al Diari Més el secretari de la FRAC, Marc Loran, que precisa que «no volem imposar cap norma sinó que els mateixos participants proposin la manera de regular-ho tot plegat». Loran concreta que «el que busquem no és un Carnaval on no es pugui beure, busquem que es faci amb control i que tothom gaudeixi».El col·lectiu pretén, en paral·lel, carregar-se d’arguments per reclamar de nou l’accés de la rua al Tomb de Ravals, una fita que la FRAC ja va intentar aquest febrer, coincidint amb els 40 anys de la recuperació del Carnaval a la ciutat, i que l’Ajuntament va descartar al·ludint a un informe desfavorable emès per la Guàrdia Urbana. De cara a la propera edició, «hi tornarem», apunta el secretari, que fixa al 2020 el límit en què l’entitat voldria fer travessar les carrosses pel centre de Reus. La illeta a la sortida del pàrquing de la plaça Prim, defensen des de la FRAC, era l’únic escull per l’obertura del recorregut, i fa mesos que va retirar-se. Loran lamenta que «l’informe encara no l’hem vist» i valora, de cara al 2019, que «amb les eleccions a tocar serà complicat que l’Ajuntament s’atreveixi».En l’assemblea que es durà a terme a finals de maig, i que se celebra cada any, no hi ha previst, explica Loran, imposar cap sanció a cap de les prop de 50 colles que hi van participar el passat febrer. Totes elles van ajustar-se, precisa, a la normativa estrenada tres anys enrere per la FRAC que estableix en un màxim de 200 el nombre de persones per carrossa, en 60 les carrosses a la rua, i revisa el volum de la música que sona a través dels altaveus. En el transcurs del ple del passat març, i a preguntes del grup municipal de Ciutadans, el regidor responsable de Seguretat Ciutadana, Joaquim Enrech, comptabilitzava «tres actes aixecades» per la policia local per incompliment de l’article 19 de l’Ordenança de Civisme, que prohibeix orinar a la via pública. Enrech recordava que, al llarg del recorregut de la rua, enguany van instal·lar-se 20 lavabos en blocs de 4 i 4 més d’adaptats, repartits en diferents carrers per combatre aquest tipus d’actituds.La FRAC va reemplaçar l’entrada de la rua al nucli per una exposició de cartells i esqueles en la celebració del 40è aniversari del Carnaval. No abandona, però, la voluntat de recuperar el pas de la rua de dissabte pel Tomb de Ravals. I aquest és un dels motius que impulsa el control del consum d’alcohol entre les colles. «A partir de posar ordre en algunes coses potser aconseguirem que se’ns vegi finalment d’una altra forma i que es conegui la festa tal com és, amb tots els vessants que té», explica Marc Loran, que diu que «així, aquesta deixarà de ser una raó que es pugui emprar a l’hora de dir-nos que no a certes coses, i també a l’entrada al centre que hauria suposat un salt molt important per al Carnaval de Reus i que continuarem intentant».