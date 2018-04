La FAVR confia ingressar les subvencions abans de l'inici de les festes de barri

La convocatòria de l’Ajuntament clou el 2 de maig, i la federació preveu rebre el finançament a principis del mes de juny

24/04/2018

La Federació d’Associacions de Veïns de Reus (FAVR) espera rebre les subvencions atorgades per l’Ajuntament abans que s’iniciï la temporada de festes als barris. Valentín Rodríguez, president de l’associació, assegura que ja s’estan enllestint les peticions i «aquesta setmana estem treballant per poder-les presentar totes». Aquest any, les celebracions als barris viuran el seu tret de sortida el darrer cap de setmana de maig, entre els dies 25 i 27, al barri Montserrat.Si es compleixen els terminis, assegura Rodríguez, «seria la primera vegada que es cobren abans que es facin les festes». El barri Montserrat, en ser el primer en dur-les a terme, podria quedar fora d’aquesta previsió: «Potser no la cobrarien abans, però ho farien poc temps després», exposa el president de la FAVR. L’any passat l’associació ja va denunciar la manca de previsió i organització del consistori, que va atorgar les subvencions a mitjans de juliol quan un gran nombre de barris ja havien celebrat les festes. L’any passat, el període es va tancar a mitjans del mes de juny.L’Ajuntament va obrir, a principis d’aquest mes, la convocatòria per a sol·licitar subvencions en l’àmbit de la participació, que resta oberta fins el dia 2 de maig. D’aquesta partida, dotada enguany de 55.500 euros, en depenen les associacions de veïns, que destinen gran part de la quantitat rebuda a les seves festes. Un cop tancat el període de presentació de peticions, les subvencions són atorgades aproximadament un mes després. És aquest el motiu que convida a l’optimisme de la FAVR, i que porta Valentín Rodríguez a assegurar que «tot va pel bon camí».Una de les principals crítiques que va fer la FAVR l’any passat va ser la complexitat a l’hora de realitzar les sol·licituds, que s’han de fer mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament. Enguany l’associació veïnal manté l’ajuda a les persones i entitats per tal que puguin realitzar aquesta gestió. Rodríguez assegura que «hem après la lliçó» degut a les dificultats que els va suposar l’anterior convocatòria, fet que s’ha vist reflectit en que «més gent ha participat o demanat ajuda».Això també ha permès agilitzar les tasques de les associacions de veïns i de la mateixa FAVR. D’aquesta manera, totes les peticions de subvencions s’entregaran dins el termini i amb un major coneixement per part dels sol·licitants, fet que ha d’agilitzar les gestions de cara a noves convocatòries.Aquesta mateixa setmana la FAVR també podria deixar tancada una altra carpeta en la seva relació amb el consistori. Es tracta de la participació dels barris en la iniciativa Reus Ciutat de la Música, que dona continuïtat a alguns dels projectes que es van engegar en motiu de la capitalitat cultural de l’any anterior.Valentín Rodfríguez explica que aquest dijous es durà a terme una assemblea de la FAVR, de la qual «espero sortir amb alguns calendaris ja tancats». Es tracta dels cicles de Música a les Places i Lectura a les Places, que s’han d’incorporar a la programació cultural que el consistori dedica a la música.