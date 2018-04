Fer-se grans amb el teatre musical

El Teatre Bartrina acollirà el musical ‘El camí de l’èxit’, un projecte artístic i pedagògic per a joves estudiants

Actualitzada 24/04/2018 a les 19:29

Per a un centenar de joves estudiants de música, dansa, cant coral i interpretació de la ciutat de Reus són dies de nervis i mals de panxa. Després de molts assajos, aquest dimecres, 25 d’abril, estrenaran el musical El camí de l’èxit (una adaptació del cèlebre llibret Fama), al Teatre Bartrina. L’estrena serà la culminació d’un projecte transversal i interdisciplinari entre l’institut Salvador Vila-seca, el Conservatori de Música de la Diputació a Reus i les escoles de dansa del Centre de Lectura, Artis i Núria Diez.«El Salvador Vila-seca és institut referent del Conservatori de Música i les escoles de Dansa, així que els seus alumnes tenen prioritat a l’hora d’inscriure’s. Vam pensar que, ja que tenim aquests alumnes al centre, seria interessant poder fer alguna cosa tots junts», detalla Montserrat Plans, directora de l’institut.La iniciativa ha aconseguit mobilitzar prop d’un centenar de nois i noies de tercer i quart d’ESO, entre els actors de l’Aula d’arts escèniques i del Cor del Salvador Vila-seca, els ballarins de les tres escoles de dansa, i la Banda simfònica i l’Aula de cant modern del Conservatori.Georgina Llauradó, coordinadora i directora del muntatge, ha estat l’encarregada d’adaptar el text del musical escollit, Fama, al context i el llenguatge propi dels joves d’avui dia. A més, l’ha convertit en una peça més coral que l’obra original, de manera que tots els actors i actrius tenen el mateix protagonisme. «L’adaptació ha estat un procés molt bonic, perquè el text s’ha anat escrivint a mesura que passaven els mesos i al final tots els actors encaixen bastant amb el personatge que representen» explica la directora teatral.Per als nois i noies serà la primera vegada que trepitjaran un escenari, un fet que, d’entrada, va condicionar molt la feina de la direcció, però que, en opinió de Georgina Llauradó, confereix un valor afegit al resultat final: «hi havia actors que no vocalitzaven, persones per a qui posar-se davant del públic era un drama... I ara ho estan fent tots molt bé. Els ballarins i els músics estan espectaculars, i el cor sona molt bé, sobretot si tenim en compte que hi ha joves que, com que no són músics, no llegeixen partitures, i per tant canten d’oïda. Tot el procés de creació i assaig ha estat un camí que ens ha canviat a tots, alumnes i professors».Des de la direcció del projecte també es vol posar en valor la seva transversalitat, i el fet que hagi aplegat en un únic escenari nois i noies provinents de realitats educatives i socials molt diferents, amb un objectiu comú. «Aquesta obra ens ha fet créixer com a persones, ens ha motivat en el treball i l’esforç i ens ha fet entendre que tots som importants», explica Laura López, membre del cor d’El camí de l’èxit.El musical es presentarà aquest dimecres, 25 d’abril, al Teatre Bartrina, en dues sessions, a les 18h i a les 20.30h. Les entrades són gratuïtes i s’han repartit entre les famílies, però es pot consultar si en queden a la taquilla.