El Sant Joan ha extret almenys 74 pròtesis Traiber des de l'alerta

Un informe enviat pel centre al jutjat d’Innova recull la mort d’una pacient al postoperatori i una amputació per «la destrucció d’os al voltant de l’implant»

Seguiment dels casos

Una pacient de 83 anys va morir al maig del 2017, segons publica El País, per un episodi de «disfunció multiorgànica en el postoperatori immediat» de la substitució d’una pròtesi de maluc dreta l’Hospital Sant Joan de Reus. El cas es troba inclòs a un dels informes que el Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia del centre ha remès al jutjat d’instrucció número 3 de Reus per indicació del mateix, i que recopila «74 casos detectats i que han necessitat intervenció quirúrgica» des de l’alerta emesa al 2014 per l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) sobre els implants de la firma reusenca Traiber, ara investigada.L’informe, fet públic pel mateix rotatiu, recull la situació d’un altre pacient amb Traiber i que «va necessitar una amputació de l’extremitat inferior a nivell de cuixa donada la gran destrucció sèptica de l’os al voltant de l’implant i la seva patologia vascular de base, que va impedir tota reconstrucció». Tot i que ambdós casos van tenir lloc l’any passat, no ha estat fins ara que s’han conegut els fets.Fonts de l’Hospital Sant Joan de Reus consultades es limitaven a apuntar ahir que aquest «és un informe de seguiment de tots els casos que s’han intervingut des de l’alerta sanitària al 2014 per tenir alerta al jutjat», i no entraven a valorar si la pròtesi extreta a la dona que va morir es trobava o no en mal estat.L’esclat del cas Traiber va posar al seu moment sota vigilància prop de 6.000 pacients, i va coordinar accions amb una desena de països que havien emprat implants d’aquest fabricant. Tot just la setmana passada, l’instructor d’Innova desimputava la majoria de facultatius investigats i membres de la plantilla no directius de Traiber. Sobre la direcció de l’empresa i sobre una desena de metges però, la major part d’ells vinculats a Reus i a Tarragona, la causa continua ara en marxa. El País apuntava ahir que gairebé la meitat de pacients que duen aquesta marca de pròtesi van ser intervinguts a l’Hospital Sant Joan de Reus. Les pròtesis que s’han extret al centre es troben conservades dins les mateixes instal·lacions també per ordre del jutge.Al setembre del 2016, un informe encarregat a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) va detectar defectes a una de les pròtesis examinades, que havia estat explantada a un pacient. Entre aquestes, el peritatge del centre va determinar defectes en els processos d’esterilització i en les condicions d’emmagatzematge, entre altres.