S'enfronten a 9 anys de presó per intentar llençar la dona d'un d'ells des d'un cinquè pis

El fiscal també demana un any de presó per a una amiga de la víctima que va presenciar els fets i no va fer res per evitar-ho

Actualitzada 24/04/2018 a les 17:21

La fiscalia sol·licita una pena de nou anys de presó per a dos homes processats per intentar llençar la dona d’un d’ells des d’un cinquè pis a Reus. Els fets es remunten al 24 d’abril del 2016 quan la víctima va acudir al domicili on vivia el seu marit, de qui s’havia separat feia poc, per reclamar-li unes claus. Tots dos van començar a discutir i ell la va insultar i agredir, en presència d’una amiga que havia acompanyat a la dona per precaució i del company de pis d’ell. Tot seguit, els dos homes la van intentar llençar pel balcó de l’habitatge, ubicat al carrer de l'Escultor Rocamora, però no se’n van sortir perquè la víctima va oposar una gran resistència. Aleshores, van optar per arrossegar-la per terra i van intentar llençar-la pel forat de l’escala, sense que tampoc aconseguissin el seu propòsit. Es dona el cas que la fiscalia també demana un any de presó per a l’amiga de la víctima, atès que no li va prestar auxili ni va fer res per evitar els fets. El judici se celebrarà a finals de maig a l’Audiència de Tarragona.Habib F., de nacionalitat senegalesa, estava casat amb la víctima per la religió musulmana des del gener del 2016, però s’havien separat per raons particulars. La dona, d’origen espanyol, tenia el seu domicili al barri de Riu Clar de Tarragona. Cap a dos quarts de dotze del migdia del 24 de maig del 2016, la víctima es va dirigir amb una amiga, María Josefa G.F., al domicili de Habib perquè aquest li lliurés les claus del seu pis de Tarragona, atès que les tenia ell.Per precaució, la víctima es va quedar al carrer i li va demanar a l’amiga que fos ella qui inicialment pugés a demanar les claus a l’home, però en veure que l’amiga trigava en baixar, va decidir pujar i interessar-se pel que estava passant. Un cop al pis, la dona va demanar al seu marit que li entregués les claus, però es va iniciar una forta discussió entre els dos. Com a testimonis presencials dels fets hi havia l’amiga i Mbaye Gueye D., amic de Habib i amb qui compartia pis.A mesura que la discussió va anar pujant de to, el company de pis va intentar fer de mediador entre el matrimoni, però Habib ho va rebutjar i l’home es va tancar a l’habitació. Aleshores, Habib va augmentar les agressions cap a la seva dona, amb crits, cops de puny i bufetades fins que la va llençar contra una taula i la va fer caure a terra, segons recull l’escrit d’acusació del fiscal.Aleshores, el company de pis va sortir de l’habitació i, canviant totalment d’actitud, va dir-li a la víctima que «les dones sou molt problemàtiques i només doneu problemes», la va agafar dels peus, mentre el marit l’agafava dels cabells, la van dur fins al balcó i, «amb la intenció d’ocasionar-li la mort, van fer tot el que van poder per llençar-la al carrer». Tot i això, no van aconseguir-ho davant «l’activa i desesperada resistència de la víctima» i malgrat que li propinaven cops allà on s’intentava agafar.Davant d’aquest intent frustrat, «Habib va agafar la víctima pel coll obstinant-se en estrangular-la i, a continuació, entre els dos acusats, la van arrossegar per terra fins al replà per llençar-la pel forat de les escales, tot i que tampoc no van aconseguir el seu propòsit davant la reacció de la dona i per la presència inesperada de dos veïns de l’immoble».Per la seva banda, María Josefa G.F., la dona que havia acompanyat a la víctima, va estar present en tot moment sense prestar auxili a la seva amiga, «malgrat que va poder sentir els seus crits i presenciar els seus desesperats i violents actes de defensa». Així mateix, la fiscalia subratlla que la seqüència dels fets va ser continuada en el temps, la qual cosa «l’hagués pogut fer reaccionar, més enllà de la sorpresa inicial». Com a conseqüència de l’agressió, la víctima va patir diverses lesions, com ara rascades, contusions i hematomes arreu del cos, les quals van trigar dues setmanes en curar-se.Els dos homes s’enfronten a nou anys de presó cadascun per un delicte d’homicidi en grau de temptativa, amb l’agreujant d’abús de superioritat. En el cas de la parella de la víctima, el ministeri públic sol·licita uns altres nou mesos de presó i la prohibició de tinença d’armes durant dos anys per un delicte de maltractament familiar simple. Per cadascun d’ells, a més, la fiscalia interessa la prohibició d’aproximació a la víctima a menys de 200 metres i de comunicarció durant un període de 12 anys. Finalment, també reclama que indemnitzin la dona amb 700 euros en concepte de responsabilitat civil.Per la seva banda, l’amiga està processada per un delicte d’omissió del deure d’impedir un delicte contra la vida i la integritat, i s’enfronta a un any de presó. El judici se celebrarà el 31 de maig a l’Audiència de Tarragona.