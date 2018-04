La CGT protestarà a l'Hospital Sant Joan els divendres per les DPO 2017

La secció sindical anima a citar-se totes les setmanes a la rambla del centre

Actualitzada 24/04/2018 a les 09:00

La secció sindical de la CGT a l’Hospital Sant Joan de Reus ha convocat, cada divendres, una protesta a la rambla principal del centre sanitari per reclamar el cobrament de les DPO del 2017. Fonts de la CGT explicaven ahir que la primera concentració en aquest sentit va dur-se a terme divendres passat i que la següent tindrà lloc d’aquí a tres dies a les 11:30h. El sindicat és un dels que va optar per no signar el conveni laboral 2017-2019 pel qual es regeix la plantilla del Sant Joan i que incorporava una clàusula a través de la qual l’empresa no està obligada a pagar als treballadors les retribucions per objectius si finalitza l’exercici amb dèficit.L’Hospital Sant Joan va tancar el 2017 amb un dèficit de 3,5 milions que aboca el centre a una nova causa de dissolució que serà la tercera de consecutiva. Des de la CGT expliquen que «com que no vam signar el conveni, tot i que entenem que es va acordar en una situació complicada i no critiquem els que sí que ho van signar, ens sentim lliures per protestar perquè no ens paguin les DPO».La més immediata conseqüència del dèficit de 3,2 milions per a l’Hospital Sant Joan és, efectivament, que la plantilla, en relació a un dels punts decisius en la negociació pel nou conveni laboral 2017-2019, i que va quedar inclòs en el text finalment signat, no té dret a cobrar les retribucions variables per objectius (DPO) del 2017.La redacció del conveniI és que el conveni contempla que aquests imports s’abonin als treballadors, a partir d’ara, única i exclusivament si es dóna un escenari d’equilibri econòmic. El condicionant, que acosta el conveni del Sant Joan al del Siscat tot i que el col·lectiu n’hagi aconseguit mantenir un del propi, era una de les recomanacions de l’auditoria encarregada a una consultora externa i que va veure la llum al març de l’any passat. De l’auditoria, el Sant Joan ha estat aplicant part de les conclusions. Entre les que ja estan en marxa hi ha «l’ampliació de la Unitat Sociosanitària fins un màxim de 79 llits consolidant l’àrea de subaguts amb 17 llits com a alternativa a l’hospitalització convencional» o la «millora del sistema de facturació».