L'Aeroport de Reus negocia rutes per obrir-se al mercat escandinau

El Patronat de Turisme acosta la destinació, des del Routes Europe 2018, al visitant noruec, finlandès, suec i danès atret pel golf

Actualitzada 23/04/2018 a les 20:58

Esport, patrimoni i el ‘sol i platja’

Un equip del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona treballa des de diumenge per captar noves connexions per a l’Aeroport de Reus al Routes Europe 2018, un fòrum anual que ha fixat la seu a Bilbao entre el 22 i el 24 d’abril, on s’emparaularan bona part dels enllaços amb països del continent per a les properes temporades i que enguany posa en joc un centenar d’aerolínies i més de 300 aeroports.L’objectiu pel que fa a l’equipament del Baix Camp, «buscar noves rutes al mercat escandinau i a l’alemany, els que ens agradaria més obrir i que més costen, i fer un seguiment de tot allò que ja tenim», concreta al Diari Més la directora tècnica del Patronat, Marta Farrero, que diu que «aquí mantenim reunions amb els nostres interlocutors i ens informen de quines són les seves perspectives, en què estan pensant, i les previsions que hi poden haver de cara al 2019».Sobre el mercat escandinau, detalla Farrero, «el busquem i en algun moment l’hem d’aconseguir treballar». El que prové de Noruega, Suècia, Finlàndia i Dinamarca és un perfil de turista que «en part, ja tenim, relacionat amb el golf que a aquests països es ven molt bé i que ens porta molts grups de visitants entre febrer i abril i també al setembre i l’octubre», explica la directora tècnica del Patronat de Turisme de la Diputació, que puntualitza que «el nostre interès és atraure’n una altra tipologia i progressar en altres productes de què disposem i que pensem que poden ser interessants per a aquesta regió».Pel que fa a Alemanya, «hi ha interès per part de diferents operadors en créixer a la Costa Daurada i la manera és tenir disponibilitat de seients i capacitat aèria per portar gent».Els fruits de la feina que fins avui es du a terme al Routes Europe 2018 de Bilbao es recolliran «com a mínim, al 2019» tot i que «hi ha operadors que fins i tot ja tenen l’any vinent bastant lligat i pensen en el 2020». Però, resulta «convenient donar-nos a conèixer en qualsevol moment a qui no ens té present perquè ens tingui. No coneixem els projectes de les companyies i pot passar, per exemple, que alguna hagi previst incorporar avions i acabi ampliant rutes». L’impuls que va rebre l’Aeroport de Reus al 2017 alimenta ara les bones perspectives perquè «el fet que puguem presentar un cartipàs amb els vols que tenim i les aerolínies que hi aposten, sempre obre portes». «Si hem aconseguit que ens vingui EasyJet, Pobeda o Brussels Airlines, se’ns mira amb uns altres ulls i és lògic», conclou Farrero.En aquest sentit, «fem una presentació completa del global de la destinació: productes esportius, Patrimoni Mundial de la Humanitat, el turisme de sol i platja...». Després, «depenent del mercat, detallem les dades i l’experiència que hem recollit amb cada destinació». En relació als fets que han succeït l’1-O i a la repercussió que, en un moment donat, es va alertar que tot plegat implicaria sobre el turisme, la directora tècnica del Patronat diu que «la nostra percepció és que a nivell internacional no obren cada dia les notícies amb Catalunya i, per tant, això no és el dia a dia de la gent».A l’horitzó més proper, aquest estiu en què l’Aeroport de Reus oferirà 36 rutes operades per fins a 12 companyies i uns 1.000.000 seients de sortida i arribada repartits en 6.000 moviments. La meta per al Patronat, «mantenir les xifres del 2017 i consolidar el milió de passatgers».