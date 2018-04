Ja pots votar el teu grup preferit del Reussona 2018

La votació popular s’ha obert aquest dilluns 23 d’abril i es tancarà el proper 2 de maig

Actualitzada 24/04/2018 a les 15:43

La votació popular del 20è Concurs de Música Jove Reussona es va obrir ahir, dilluns 23 d’abril. Els interessats poen votar fins al 2 de maig algun dels 11 grups que han passat a la fase de votacions dels 14 que es van presentar. Per fer-ho, poden escoltar les bandes al web de Joventut i votar la seva preferida en aquest enllaç. El grup més votat passarà directament a la final.Dels 11 grups que s'han presentat al concurs es farà una selecció dels tres que passaran a actuar al concert final, que es realitzarà el 21 de juny en el marc de les Barraques de la Festa Major de Sant Pere. Dos dels tres grups (o solistes) els escollirà un jurat format per periodistes musicals, músics i programadors del territori i un dels grups serà escollit per votació popular.Els premis del Reussona 2018 consisteixen en un primer premi de 1.500 euros, un segon premi de 900 euros i un tercer premi de 600 euros. Hi ha una menció especial per a un grup novell valorada en 200 euros, que recaurà en un grup amb una mitjana d’edat dels seus integrants no superior a 21 anys. Com a novetat, es preveu una altra menció especial de 200 euros pel millor grup que presenti totes les seves cançons en català.