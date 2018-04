Enxampen in fraganti un lladre mentre robava en un pis de Reus

Després de rebre l’avís dels veïns, els agents van trobar l’home dins el menjador i amb una llanterna a les mans

Els Mossos d’Esquadra van detenir dissabte un veí de Reus, de 51 anys i nacionalitat senegalesa, mentre robava a l’interior d’un pis de la ciutat. Els fets van tenir lloc la matinada de dissabte al barri Fortuny quan un testimoni va alertar la policia que havia sentit sorolls procedents d’un habitatge. Ràpidament, una patrulla es va adreçar al lloc i va comprovar que hi havia un pis de l’edifici amb el pany trencat i el marc de la porta arrencat.Els agents van accedir al pis i van trobar un home al menjador amb una llanterna a les mans. Els mossos el van identificar i el van detenir com a autor d’un robatori amb força. En les comprovacions de l’immoble, els mossos van localitzar una escàrpia metàl·lica i una pota de cabra que el detingut va reconèixer com a seves. Després de declarar en dependències policials, l’home va quedar en llibertat a l’espera de comparèixer davant del jutge.