Els serveis tècnics inicien el disseny de projectes dels pressupostos participatius

Els impulsors de les 14 propostes que es materialitzaran amb la quantitat de 749.200 euros perfilen les idees amb l’Ajuntament abans d’executar-les

Actualitzada 23/04/2018 a les 21:49

Les primeres entre les 14 persones i entitats que van impulsar els projectes que es materialitzaran a través dels pressupostos participatius de Reus per al 2018 han iniciat, aquests dies, els contactes amb els serveis tècnics de l’Ajuntament per «acabar d’afinar i concretar» els termes en què les iniciatives s’executaran. L’objectiu de les reunions, preàmbul de les contractacions i la materialització de les propostes, passa per «garantir que el que es duu a terme sigui directament el que les persones pensaven», tal com precisen fonts municipals. Amb 749.200 euros de pressupost i 8.349 vots emesos per part de 2.946 persones empadronades al municipi i majors de 18 anys, els pressupostos participatius fan així el primer pas camí de traslladar a la realitat 14 reivindicacions, bona part centrades en via pública i mobilitat.La reubicació del transformador del barri Immaculada, en l’apartat de grans projectes, i la il·luminació dels passos de vianants a l’avinguda dels Països Catalans i altres vies, en l’apartat de petits projectes, van ser les idees més votades. També es durà a terme, en l’àmbit dels grans projectes, la instal·lació d’elements adaptats per als nens amb mobilitat reduïda als parcs de la ciutat i l’arranjament del barranc del barri Montserrat.I pels petits projectes, hi ha previst consumar la Il·luminació dels passos de vianants a l’avinguda dels Països Catalans i altres vies, la instal·lació de nous desfibril·ladors als centres cívics, la creació d’un parc infantil al barri Montserrat, la remodelació del parc d’Àngel Guimerà, millores en la senyalització dels camins i els seus enllaços, la pavimentació de la plaça del Bisbe Grau, la creació d’una zona infantil al barri Monestir, la reestructuració de l’espai públic i viari d’accés a la urbanització Sant Joan i a La Vitxeta, l’habilitació d’un espai familiar al Centre Cívic Ponent i el tancament de jardins al voltant de les places de la Festa Major i del Seguici Festiu.La regidora de Participació, Ciutadania i Transparència, Montserrat Flores, explicava al moment d’iniciar-se els moviments dels pressupostos participatius que, entre les propostes que no s’executin «les que no complien les bases es passen als departaments per tenir-les en compte com a suggeriments o queixes; i la resta, poden tornar-se a presentar» en futures campanyes. L’Ajuntament va difondre fa algunes setmanes una enquesta de valoració sobre els pressupostos participatius que, tot i trobar-se ja tancada, està pendent de balanç i manté encara en marxa el procés.