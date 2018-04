Comença la sisena edició de la Festa de la Primavera.

Compta amb una àmplia programació d'activitats als establiments i als carrers del centre

Des d'aquest dimarts i fins dissabte es durà a terme a la ciutat la sisena edició de la Festa de la Primavera organitzada pel Tomb de Reus, amb el suport de l'Agència Reus Promoció, una celebració que vol promoure el comerç de la ciutat i fomentar la compra.Coincidint amb la celebració de Reus Ciutat de la Música 2018, la campanya es complementa amb actuacions musicals itinerants: el divendres a la tarda visitarà la ciutat la Píccola Orquestra, de la companyia Traüt, amb uns músics molt divertits i una peculiar música popular; el dissabte al matí, el públic podrà gaudir amb la música de Gots de Tuba, que presentaran un ampli repertori de versions, i finalment, dissabte a la tarda, hi haurà l'actuació del grup After Dark que versionaran els clàssics del pop i del rock des dels anys 60 fins a l'actualitat.La Festa de la Primavera presenta una àmplia programació d'activitats als establiments i als carrers del centre. Entre altres propostes destaca un Vermut Electrònic, el dia 28 d'abril a la plaça del Teatre, o tallers per aprendre a cosir, com es fan unes ulleres de pasta, com es confecciona un bon fons d'armari o es podrà prendre part d'una masterclass de maquillatge, per exemple.La regidora de Projecció de Ciutat, Montserrat Caelles, ha explicat que «aquesta és una campanya de ciutat pensada per dinamitzar el potencial comercial que tenim amb accions que reforcin aquest reclam, que ens ajudin a promocionar nous productes i serveis, i que acostin l'oferta comercial i cultural de la ciutat a diferents públics».L'Agència Reus Promoció col·labora amb aquesta acció comercial amb l'objectiu d'augmentar l'atracció del comerç a la ciutat i fer que Reus esdevingui una destinació comercial de referència amb una oferta comercial diversificada. «Volem proposar als usuaris de la ciutat, ja siguin residents o visitants, una experiència singular que reforci els arguments estrictament comercials i fer de la seva estada a Reus una proposta suggerent, amb propostes atractives», ha remarcat la regidora Caelles.Per la seva banda, la presidenta del Tomb de Reus, Gemma Molner, ha explicat que des de l'associació tenen una gran esperança en l'èxit de la proposta, totalment consolidada a la ciutat, i la voluntat és que «quan finalitzi parlarem amb els establiments per fer una valoració i mirar a veure si l'any vinent la podem repetir i augmentar».Durant aquesta setmana i la vinent, els aparadors dels comerços de la ciutat s'ompliran de rosers per fer coincidir la promoció de la festa de la Primavera i l'exposició de roses que es farà el primer cap de setmana de maig.L'Agència Reus Promoció col·labora amb aquesta acció comercial amb l'objectiu d'augmentar l'atracció del comerç a la ciutat i fer que Reus esdevingui una destinació comercial de referència amb una oferta comercial diversificada.