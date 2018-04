Adif taparà amb ciment un forat aparegut a les vies de l'estació de trens

L’empresa decideix avui com solucionar el sot, i l’opció més probable és la d’omplir-lo de formigó

Una antiga mina d’aigua

El forat aparegut a les vies de l’estació de trens quedarà tapat en els propers dies. Avui l’empresa que gestiona el servei ferroviari a l’estat espanyol, Adif, ha de prendre una decisió per a solucionar aquesta afectació. Fonts d’aquesta empresa asseguren que, el més probable, és que s’opti per omplir amb ciment la galeria que s’ha descobert arrel del sot aparegut sota la via set de l’estació aquest cap de setmana. D’aquesta manera, quedaria segellat i reforçat, de manera que s’evitaria que apareguessin més sots a les instal·lacions.Des de l’aparició de l’esvoranc s’ha tallat la via per motius de seguretat. Amb tot, des d’Adif asseguren que aquest incident no produeix afectacions a la circulació de trens, ja que es tracta de vies secundàries per les quals gairebé mai hi passen combois. Només a la set, i de manera molt ocasional, hi circulen trens de mercaderies.El forat, de poc més de mig metre de diàmetre, ha permès descobrir una galeria que, fins ara, només ha estat explorada en un petit tram. Des d’Adif asseguren que s’està mirant si es podrien veure afectades altres vies, tot i que fins ara és una hipòtesi que han descartat.Un equip d’espeleòlegs ha inspeccionat la galeria apareguda durant uns cent metres, encara que no han arribat a completar el recorregut, per la qual cosa es desconeixen les seves dimensions i recorregut. Adif ha demanat plans i mapes del subsòl a l’Ajuntament per estudiar millor la decisió a prendre, encara que, de moment, l’existència del túnel no consta en cap documentació.Segons els tècnics municipals, no hi ha cap dubte que es tracta d’una antiga mina d’aigua. Els tècnics han arribat a aquest convenciment a causa de les característiques del túnel, excavat a pic i pala i amb preinstal·lació elèctrica, i per la seva situació, molt pròxim a la Boca de la Mina, una mina d’aigua que proveïa a la ciutat.També han tingut en compte que a la ciutat abunden les mines d’aigua privades i d’algunes d’elles no hi ha constància, malgrat que Reus en una ciutat habituada a la sequera i a les restriccions d’aigua.Els treballs realitzats en el subsòl de l’estació per investigar aquesta galeria i l’origen del forat han comportat l’excavació d’una part del terra on es situen aquestes vies, les més allunyades a l’edifici.