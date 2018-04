L'Ajuntament demanda Spar per tenir tancat el súper del Mercat del Carrilet

Reus Mobilitat i Serveis porta al jutjat Fragadis, amb concessió fins al 2019, per «incompliment de contracte» i espera sentència

Actualitzada 22/04/2018 a les 21:12

Voluntat que reobri

Reformular l’equipament

L’Ajuntament ha demandat la cadena Fragadis per «incompliment de contracte» per mantenir tancat, des del setembre del 2016, el supermercat Spar del Mercat del Carrilet, la concessió pel qual no finalitza fins al juny del proper 2019. El contracte obligaria l’establiment a oferir activitat. Spar va abaixar la persiana, va buidar el local de gènere i va desvincular-se de la plantilla fa un any i mig, però continua pagant un lloguer de 2.500 euros al mes per la concessió que Reus Mobilitat i Serveis en cap moment no ha deixat d’ingressar, tal com confirmen fonts municipals al Diari Més. Després d’haver fet arribar un requeriment formal i per escrit a la cadena reclamant la reobertura de l’SPAR, l’Ajuntament va demandar Fragadis. El judici va celebrar-se fa un parell de mesos, segons precisen les mateixes fonts, i ambdues parts esperen ara sentència. L’Ajuntament calcula entre nou mesos i un any abans no hi hagi resolució, fet pel qual la concessió podria expirar sense que hagués arribat la decisió del jutge.Fonts de Fragadis explicaven coincidint amb el tancament de l’SPAR del Mercat del Carrilet que la situació responia en aquell moment a una qüestió «temporal que té a veure amb una reordenació del negoci» i apuntaven que «no tenim un calendari de reobertura previst». Aquest rotatiu ha intentat tornar-s’hi a posar en contacte un any i mig després, sense èxit. Des de llavors, el supermercat ja no ha obert de nou. L’establiment del grup Fragadis va obrir les seves portes al 2011. El local té una superfície d’uns 450 metres quadrats amb l’accés principal per la carretera de Salou. La instal·lació al Mercat del Carrilet va respondre a una estratègia de la companyia d’ubicar-se a equipaments d’aquestes característiques. L’anterior ocupant d’aquest mateix espai havia estat la firma d’electrodomèstics Idea.Des de l’Ajuntament concreten que no és voluntat del consistori que hi hagi locals buits al Carrilet i que la denúncia contra Fragadis «és en el sentit de que reobri» el negoci. L’altra alternativa, si no es materialitzés aquesta, passaria per rescindir el contracte per tornar l’espai a la disponibilitat. Fonts municipals detallen que la cadena ha fet expressa la seva intenció no recuperar el supermercat perquè resulta més rendible mantenir l’establiment sense activitat tot i abonar la quota. El reglament dels Mercats Municipals de Reus preveu la possibilitat de suspensió de les concessions en casos d’incompliment de ontracte, però Fragadis ha continuat ingressant puntualment l’import del lloguer.Dos anys enrere i a través de Reus Mobilitat i Serveis, l’Ajuntament va encarregar a l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona un estudi comercial dels Mercats de Reus per analitzar l’oferta i la demanda comercial de la ciutat en alimentació, per tal d’adoptar mesures per adaptar els mercats al segle XXI. En el cas del Mercat del Carrilet, l’estudi era especialment necessari perquè les concessions acaben el juny de 2019 –quan es compliran 36 anys de la seva inauguració– i calia analitzar la viabilitat d’iniciar un procés de transformació i millora de l’equipament. L’Ajuntament ja té els resultats de l’estudi damunt la taula, i consensuarà amb els paradistes els canvis a aplicar a ambdós mercats.