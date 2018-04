Els llibres de l'1 d'octubre i el color groc marquen la diada al Mercadal

Un gran nombre d’activitats paral·leles s'han estés més enllà del centre de la ciutat

Fotografies i urnes

Sant Jordi més enllà del centre

La política ha estat la convidada d’honor en la celebració de Sant Jordi a la plaça del Mercadal. La majoria de parades ubicades a la cèntrica plaça reusenca s'han tenyit de groc, el protagonista de les reivindicacions de gran part dels catalans en els darrers mesos. Roses, punts de llibre, pins i xapes o altres elements decoratius s'hancontagiat d’un color relacionat amb la llibertat dels polítics empresonats.Les floristeries han estat les primeres en multiplicar les seves existències de roses grogues. Tot i el clar augment d’oferta, aquesta no ha anat acompanyada de més demanada. De fet, segons explicaven en una de les parades, el fet que hi hagués tants estands on adquirir-les en dificultava la venda: «En va sortint però costa perquè en tenen totes les floristeries», detallava una de les paradistes. Al mateix taulell, asseguraven que aquest Sant Jordi «hi ha hagut molta previsió, la gent sabia que el groc és un color que està sent protagonista i per això hi ha moltes més roses grogues que en els altres anys».Altres venedors defensaven que els preus de les roses que no són vermelles, ja siguin blanques, blaves o grogues, tenen un preu més elevat ja que no són tan comunes. Així, les flors tenyides de significat polític oferien un ventall de preu que es movia entre els quatre i els set euros. Alguns compradors s'han mostrat reticents a aquest fet i originaven comentaris com «és una mica cara, però l’ocasió s’ho val».A les parades de les llibreries també s'ha viscut una jornada marcada per l’actualitat política i les conseqüències del referèndum de l’1 d’octubre. En alguns mostradors asseguraven, al migdia, que els llibres d’auqesta temàtica que tenien més sortida eren Operació urnes, de Laia Vicens i Xavi Tedó; i Dies que duraran anys, un recull fotogràfic de les càrregues policials i les votacions en aquella jornada del fotoperiodista Jordi Borràs.La majoria dels compradors que optaven per adquirir un llibre que no es centrés en la política catalana es decantaven per dos grans títols. Una novel·la de Sant Jordi, de Màrius Serra, i Jo soc aquell que va matar Franco, de Joan-Lluís Lluís, van ser dues de les obres amb més sortida.La plaça del Mercadal ha estat el gran escenari de la diada. Després d’un matí i una tarda amb els llibres i les roses com a protagonistes, durant el vespre han agafat el relleu els castells i els dracs. Els Xiquets de Reus han ofert les seves construccions mentre el Drac, el Drac petit i la Víbria recorrien els carrers del nucli antic en cercavila. Precisament, les bèsties de foc han estat les encarregades de cloure el Sant Jordi reusenc amb les seves enceses a la plaça del Mercadal.Lluny del centre la diada també s'ha viscut en actes als Centres Cívics. Intercanvis de llibres, tallers de roses o una marató de donació de sang a la biblioteca Xavier Amorós han sigut algunes de les activitats paral·leles dutes a terme durant el dia.L’Hospital Universitari Sant Joan també s'ha sumat a la celebració del patró de Catalunya. Coincidint amb aquesta celebració han inaugurat el projecte de passallibres leCtURA, que ubica al centre sanitari un punt d’intercanvi de llibres. Aquests han estat donats pels treballadors i el personal sanitari, i restaran a disposició de pacients i els seus acompanyants, que en podran fer us durant la seva estada a l’hospital.