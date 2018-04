Dues famílies al mes espargeixen les cendres a la font del Cementiri

La Font de les Cendres, inaugurada al novembre com «una opció innovadora i dirigida a usuaris molt específics», ha realitzat 11 serveis al llarg de mig any

Fins a 84 columbaris més

La Font de les Cendres, el nou espai del Cementiri General de Reus on els familiars poden dur a terme una senzilla cerimònia i espargir les cendres dels seus difunts a l’aigua, de manera simbòlica, ha ofert des que es posés en marxa, el passat novembre, un total d’11 serveis. Amb una mitjana de gairebé 2 al mes, en els 6 mesos que porta activa, aquesta es perfila com «una opció més d’entre les que planteja Serveis Funeraris Reus i Baix Camp per avançar-se a les demandes dels usuaris», concreta al Diari Més Joaquim Enrech, regidor responsable d’aquesta àrea, que diu que «el servei és innovador i poc conegut, i dirigit a usuaris molt específic, que tenen molt clar el que busquen».Actualment, «a més del Cementiri de Reus, només està disponible en molt pocs cementiris de Catalunya», destaca Enrech. La font funciona amb dos dipòsits d’aigua, un de 500 i l’altre de 800 litres, en un circuit tancat i que recull les cendres a través del pas per un sistema de reixa. Incorpora també ornaments florals i vegetació de la geografia propera i vol recrear un indret natural. A l’Estat, la llei en vigor no permet espargir cendres a indrets no habilitats per a aquesta funció. Per això, la Font de les Cendres està orientada a que els familiars que han fet servir el crematori puguin disposar també d’aquesta alternativa.Enrech recorda que «per tal de poder utilitzar aquest nou servei, cal coordinar-se en tot moment amb els tècnics del Cementiri General de Reus». L’espargiment de les cendres, tal com es va presentar al seu moment, el facilit Serveis Funeraris de Reus i Baix Camp de forma gratuïta. La Font de les Cendres es troba localitzada a la zona de l’ampliació de la part nord del Cementiri, a tocar del passeig central.La construcció de la Font de les CenDres «es va completar amb la creació d’un total de 84 nous columbaris, ubicats al seu voltant», afegeix Enrech, que apunta que «cadascun d’ells té capacitat per a quatre urnes i amplia el servei d’inhumació de cendres amb el que ja compta el Cementiri General de Reus». Les concessions de columbaris són per 20 o 30 anys i van adreçats a aquelles persones que vulguin dipositar les urnes de forma no anònima.L’Ajuntament va aprovar l’estiu de l’any passat la Carta de Serveis de Serveis Funeraris de Reus i Baix Camp. El document, que té caràcter reglamentari, detalla, per exemple, que la recollida de difunts es durà a terme en un temps màxim de 90 minuts des que es rep l’avís de recollida, si es disposa de la documentació necessària i sempre que el difunt es trobi dins el terme municipal de Reus. O que, un cop recollit, la instal·lació del difunt a la sala de vetlla no serà superior a les tres hores, com a mínim en el 80% dels casos.