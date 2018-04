Cel·les a la plaça Prim per posar-se a la pell dels presos polítics

L'ANC instal·la una 'presó' al centre de Reus, per on al llarg del dia passaran 150 persones i que itinerarà pel Baix Camp, amb dos llibres que recullen missatges d'ànim

El suport dels Avis i Àvies per la Llibertat

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha instal·lat a la plaça Prim una 'presó', construïda per serrallers reusencs a favor de la independència, que vol «recrear les cel·les de Soto del Real, Estremera i Alacalá Meco» per «recordar que els nostres representants legítims hi estan empresonats». En torns de 10 minuts, tohtom qui vulgui s'hi pot tancar i escriure «missatges d'ànim, experiències pròpies o els seus pensaments, allò que cregui», en dos llibres que aniran a parar «a mans dels familiars dels presos, que aprofitaran els vis a vis per fer-los passar entre tots nou», explica el coordinador de l'ANC a Reus, Jaume Ollé. El que s'hi apunti «no ho llegirem, i arribarà directament a ells». La iniciativa, que des de primera hora del matí «ha atret un bon nombre de gent i, de vegades, ens ha fet escurçar el temps dels torns», s'emmarca sota el lema Un poble empresonat.Es calcula que, al llarg del dia, hauran passat per les cel·les unes 150 persones. La mateixa 'presó' ha rebut ja «sol·licituds d'altres municipis que l'han vist i que la troben una iniciativa interessant», i el proper cap de setmana passarà per Les Borges del Camp o Prades. La construcció de la presó ha suposat una inversió d'uns 400 euros, finançats per l'ANC i amb la mà d'obra dels serrallers que «hi han treballat durant una setmana en acabar les seves jornades laborals». Les cel·les permeten «sentir directament el tancament, tot i que està molt allunyat del que deuen percebre» els exconsellers i els Jordis, concreta Ollé, que diu que «alguns dels qui han entrat ens han comentat que realment s'havien pogut posar en la seva pell».Al punt de les 12 del migdia, el col·lectiu d'Avis i Àvies per la Llibertat de Reus ha desplaçat la concentració que diàriament duu a terme a la plaça del Mercadal en una marxa que ha arribat fins a la plaça Prim, al crit de «Llibertat presos polítics!». Un cop davant les cel·les els avis han entonat el Cant dels Segadors i han ovacionat la iniciativa i les imatges de les persones empresonades que recobrien la 'presó'.