A la venda les entrades pels espectacles del Trapezi

Les entrades pels espectacles de pagament de la Fira Trapezi, que se celebrarà del 10 al 13 de maig a Reus, han sortit aquest dilluns 23 d’abril a la venda. Les propostes tenen preus populars d’1 a 15 euros i enguany, com a novetat, no tots es representen en teatres, sinó que també es duran a escena a altres equipaments.El Teatre Bartrina acollirà la representació de Santa Madera, de la Compagnie Les Mains, Les Pieds Et la Tete Aussi (M.P.T.A), espectacle que s’estrenarà a l’Estat espanyol en el marc de Trapezi. Després de la creació de Somnium el 2015, Juan Ignacio Tula i Stefan Kinsman continuen explorant el trio peculiar que formen amb la roda Cyr. La companyia francesa presenta un espectacle que s’arrela en les tradicions de la gent nativa de Sud Amèrica que, durant les festes, rituals i cerimònies espirituals utilitzen una fusta sagrada, el Palo Santo, per espantar mals esperits i celebrar els llaços fraternals que uneixen la comunitat.L’altra proposta de circ de sala és la dels belgues D’Irque&Fien, que presenten Sol Bémol, un espectacle poètic i emocionant que s’estrena a Catalunya i que es podrà veure al Teatre Fortuny durant els dies de la Fira.La Palma acollirà enguany tres espectacles: Mur de la Cia (3), una performance circense, amb ritmes del sud en directe i molt d’humor dirigida per Nacho Flores; Estrellados del Colectivo de Artistas del Masnou, un vodeville fora del temps i de l’espai que no deixarà a ningú indiferent i, a la sala Polivalent, 3D de la Compagnie H.M.G, un joc acrobàtic amb una singular estructura de circ.Per últim, i més de petit format, el Teatre Bravium presentarà l’espectacle Mobil, dels andalusos La Güasa Circo Teatro, un muntatge de circ-teatre d’objectes íntim i sense text on l’actor i malabarista desenvolupa l’especialitat de pilotes de pot, viatjant a través d’un personatge una mica excèntric, tendre i juganer.Un dels plats forts de la programació d’enguany és l’Homme Cirque, del suís David Dimitri. En una gran carpa instal·lada a la Plaça Anton Borrell, Dimitri presentarà un espectacle de circ realitzant només per ell, una combinació d’acrobàcia, música i dansa on el protagonista realitza tots els papers de l’auca. Per altra banda, el Parc Sant Jordi acollirà la proposta dels Brunette Bros que presentaran The Greatest and 2nd. Smallest Circus in the World, un espectacle que mostra un potent univers musical i un personal teatre de titelles i, l’Estació Enològica, acollirà la proposta de Teatro Sobre Ruedas, un curiós circ en caravanes on es convida a l’espectador a descobrir-hi diversos secrets.Per tal d'adquirir les localitats, des d'aquest dilluns 23 d’abril es poden trobar a la pàgina web de la fira i, també presencialment al Teatre Fortuny i al Teatre Bartrina. A partir del 9 de maig, les entrades també es podran adquirir a les taquilles del punt d’informació de la Fira situat la plaça de Prim. Hi ha descomptes pels socis del Carnet Jove, usuaris de la Targeta Jove de Reus, els menors de 12 anys i els majors de 65 anys. A més, també podran tenir entrada reduïda els socis del Club TR3SC.