Llibreries de Reus i Tortosa obren aquest diumenge abans de Sant Jordi amb un ambient més tranquil per al lector

Galatea i Gaudí expliquen que s’han vist empeses a fer-ho després que Abacus hagi decidit obrir aprofitant el dia de lliure disposició

Actualitzada 22/04/2018 a les 11:16

L’ambient més relaxat pels lectors a Tortosa

Diverses llibreries de Reus (Baix Camp) i Tortosa (Baix Ebre) obren aquest diumenge com una prèvia al dia de Sant Jordi. Durant aquesta jornada, els lectors que vulguin comprar llibres podran fer-ho en un ambient més tranquil i sense les aglomeracions habituals de la Diada. A Reus, les grans llibreries tenien pensat no obrir, però finalment s’han vist empeses a fer-ho perquè també ho feia la cooperativa Abacus. «Podríem haver dit que no, perquè al petit comerç ens agradaria no haver d’obrir, però si hi ha altra gent que obre, en aquest entorn de crisi, ens empeny a prendre una decisió que no pensem que sigui bona per a ells ni per a nosaltres», ha explicat Joan Penyas, de la llibreria Galatea de Reus. Des d’una altra llibreria líder a Reus, la Gaudí, Montsant Fonts ha reconegut que s’han vist «una mica obligats» a obrir en diumenge, quan no hi comptaven fer-ho.La decisió de les llibreries a Reus ha estat consensuada després de conèixer que la cooperativa Abacus havia programat obrir totes les seves botigues arreu de Catalunya en aquells municipis que tinguessin el diumenge com a dia de lliure disposició. Les dues grans llibreries tradicionals a Reus, Galatea i Gaudí, van consensuar obrir, com Abacus, i fer-ho només en un horari de matí que va de les 11 hores fins al migdia. D’aquesta manera, durant el matí podran atendre la clientela a la botiga i, de cara a la tarda, podran començar a preparar les parades de Sant Jordi a la plaça Mercadal.Fonts ha explicat que ja feia dues setmanes que se sentia la remor que «tothom obria a Barcelona», també des del Gremi de Llibreters. «No sé per què ho diuen, perquè per un dia que tens teu i pots descansar després de tota la feina d’aquests dies...», ha lamentat aquesta llibretera, que ha recordat que la feina de Sant Jordi no es limita només a la Diada, sinó que ja fa setmanes que planifiquen i organitzen les tasques, i que el gran volum de feina també continua els dies següents al 23 d’abril.Tot i això, des de les llibreries són escèptics amb la rebuda que poden tenir per part dels compradors. D’una banda, perquè creuen que no molts consumidors saben que aquest diumenge obriran les portes –més enllà de que poden anar a comprar al centre del Pallol o a la Fira, que també obren. «Molta feina no tindrem, però si hi ha gent, aquí estarem», ha explicat Fonts. D’altra banda, Penyas creu que la majoria manté la tradició de comprar el llibre el dia de Sant Jordi, quan els compradors també es podran beneficiar del descompte. Tot i això, sí que hi ha lectors que han agraït que el comerç estigui obert per poder comprar amb més tranquil·litat.Una de les tradicionals llibreries a Tortosa, la Viladrich, també tindrà les portes obertes per rebre els clients durant tot el diumenge, matí i tarda. Tot, aprofitant que diumenge havien de treballar igualment per acabar de preparar les quatre parades que han de muntar en dilluns. Així, segons ha explicat Rosa Cubeles, es donarà «la possibilitat que algú que vingui més tranquil·lament, pugui demanar llibres en concret, ja que el dia de Sant Jordi no hi ha manera de trobar res».