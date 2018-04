'Aires de Feria' arriba a la tercera edició

Es tracta d’una gala de flamenc solidària

Actualitzada 22/04/2018 a les 17:10

La gala de flamenc més solidària, ‘Aires de Feria’ ha arribat a la tercera edició. L’espectacle s'està celebrant avui al Mas Sedó de Reus amb l’objectiu de convertir-se en un esdeveniment de referència pels amants del flamenc a la ciutat. L’activitat està realitzada per l’Escola de Dansa i Arts Escèniques Artis.‘Artes de Feria’ no ha perdut de vista els seus inicis i en aquesta tercera edició manté el caràcter benèfic. Tots els diners recaptats amb les entrades aniran per a la Lliga contra el càncer de les comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre. En les dues darreres edicions, els beneficis van anar per a Down Tarragona i al Taller Baix Camp respectivament. Les entrades tenen un preu de sis euros i es poden recollir a l’entrada del Mas Sedó. La gala ha començat a les onze del matí i s’allargarà fins a les vuit del vespre.