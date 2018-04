Una presó per Sant Jordi

L'ANC de Reus organitza un acte simbòlic en solidaritat amb els presos polítics

Actualitzada 20/04/2018 a les 10:42

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) de Reus, aquest any per Sant Jordi farà una performance a la Plaça Prim. Enguany realitzaran una acció de protesta en solidaritat als presos polítics i de caràcter reivindicatiu.Durant tot el dia diversos voluntaris de l’ANC es tancaran per torns en una presó simbòlica que es situarà a la Plaça Prim. S’instal·laran dues cel·les construïdes per serrallers de l’ANC de Reus. L’Assemblea, durant aquesta setmana ha anat buscant voluntaris per participar en aquest acte simbòlic. Dins la campanya de #UnPobleEmpresonat, han fet la crida de voluntaris amb el lema «Entra a la Presó. Per solidaritat, per dignitat, com a denúncia».L’acció es durà a terme des de les 10 del matí fins a les 21 de la nit, la participació a l'acte s'ha de fer amb previ avís a l’ANC de Reus.