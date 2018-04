La restauració treu a la llum que la marededéu va fer-se en tres peces

La primera intervenció, al Museu de Reus, sobre la talla del segle XV destapa part de la policromia

Actualitzada 19/04/2018 a les 19:39

Una intervenció ‘en obert’

La primera intervenció sobre la marededéu adormida tardogòtica del Museu de Reus, en el marc del procés de restauració obert al públic que va començar ahir a les deu del matí a l’equipament de la plaça de la Llibertat, ha tret a la llum part de la policromia fins ara coberta per una capa de brutícia i resol el dubte sobre l’elaboració de la talla: «va ser feta en tres parts, amb tres troncs de pi negre, i no és un únic bloc de fusta on el pas del temps hagués obert esquerdes», apunta el director del Museu de Reus, Marc Ferran.La peça, anònima i del segle XV, fa 1,65 metres d’alçada i està buida per dins. En aquesta primera presa de contacte per part de la restauradora Anna Miralles, «s’ha començat a fer el que s’anomenen cates, que són les proves amb els productes que s’empraran en la neteja per veure quins són els més adients, si la capa de brutícia és o no molt profunda, i aplicar-los». A partir d’aquí, «tot anirà avançant i s’aniran destapant més coses, es podrà veure quina és la policromia original i quina se’n pot haver afegit», afegeix Ferran.Les feines s’estan duent a terme en obert, a una sala del Museu de Reus responent a la recomanació de no traslladar la marededéu, fet pel qual «en principi els dijous i divendres, tothom qui vulgui, hi pot venir a veure com es desenvolupen els treballs». En aquest sentit, Ferran explica que «fins i tot, és aconsellable esperar-se una mica per venir perquè, com més passi el temps, més detalls s’apreciaran». Els primers curiosos, però, ja van interessar-se ahir per la restauració. La previsió és que la restauració s’allargui aproximadament dos mesos, tot i que «el termini s’anirà definint a mesura que es vegi com està» la talla. La marededéu adormida va ser rescatada pel Museu de Reus «en el marc de la labor que aquest va dur a terme per evitar la destrucció de patrimoni religiós», coincidint amb la Guerra Civil. Té «un important valor patrimonial» i s’havia estat venerant a la Prioral.