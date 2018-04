La plantilla del CMQ encarregarà un peritatge per portar al jutjat les DPO

El centre activarà les comissions de trasllat el mes vinent i fixa l’inici de la rehabilitació de l’antic hospital cap a mitjans de maig

Actualitzada 19/04/2018 a les 20:51

El Comitè estudia mobilitzar-se

El Comitè d’Empresa del CMQ encarregarà un peritatge econòmic sobre els comptes de l’exercici 2017, formulats el passat 26 de març i que el col·lectiu no va signar, per determinar si la partida vinculada al trasllat dels serveis a l’antic hospital «hi havia de ser o no», explica el portaveu dels treballadors Eduard Mejías. La finalitat d’aquest moviment, condicionat a l’aportació de la plantilla «que ha de fer una inversió conscient que aquesta es pot perdre», passa per obtenir una anàlisi que permeti reclamar als jutjats les DPO del 2017, travades pel dèficit amb què el CMQ va tancar l’any i que es concreta en 181.553 euros, a conseqüencia de l’amortització anticipada sobre el mateix trasllat.El conveni del Siscat, al qual estan subjectes els treballadors del centre, els deixa sense el dret a cobrar retribucions variables en cas que l’empresa registri dèficit. Un escenari, aquest, que s’ha donat enguany per primera vegada al CMQ. Per això, la plantilla no ingressarà, almenys de moment, les DPO del 2017 tot i haver assolit de llarg els objectius que aquestes marquen. En aquest sentit, Mejías apunta que la despesa que comportarà el peritatge «quedarà compensada si finalment es desencallen les DPO». El Comitè d’Empresa està sondejant els treballadors per recavar els fons necessaris. Ho fa sota directrius de l’assessorament legal que el col·lectiu ha rebut, i que «ens recomana que tirem endavant amb aquest pas perquè hi ha possibilitats que tinguem raó i que puguem fer la denúncia als jutjats per recuperar les DPO de l’exercici 2017».En aquesta mateixa línia, el Comitè d’Empresa es reunirà el proper dimecres per mirar d’acordar una proposta de mobilitzacions, tot i que «la més important ha de ser precisament el peritatge». El col·lectiu vol conèixer les condicions en què es durà a terme el canvi de seu, des de la Clínica Fàbregas fins a l’antic hospital, i si «es farà amb tota la plantilla». Abans de materialitzar-lo però, es realitzarà la rehabilitació d’espais, a la licitació per la qual han concorregut dues empreses. La documentació presentada s’està revisant en aquest moment i en els propers dies està previst que es produeixi l’adjudicació de les obres, que compten amb un pressupost inicial d’1,5 milions d’euros i amb un termini d’execució de sis mesos.Segons ha pogut saber el Diari Més, les obres de reforma de les consultes externes de l’antic hospital començaran a mitjans de maig. És per això, les comissions de trasllat, encarregades de treballar sobre el funcionament de cada àrea així com els termes en què es produirà el pas d’un lloc a l’altre, es posaran en marxa també el mes vinent. El Comitè d’Empresa del CMQ vol saber si el 100% de l’actual plantilla s’integrarà als serveis que s’oferiran des de la nova ubicació i de quina manera aquesta estarà distribuïda. Una informació que «tot i que l’hem demanat en diverses ocasions, encara ens diuen que encara no la tenen i no ens acaben de confirmar res».Aquest dimarts va celebrar-se l’audiència prèvia per la demanda presentada pel CMQ contra la Clínica Fàbregas i relativa al contracte de lloguer signat al 1998. El centre sosté ara que l’acord rubricat en aquell moment és nul. La demanda la va presentar tot just dos dies abans que la Fàbregas posés en marxa un procediment de desnonament en donar per extingit el lloguer. El moviment del CMQ obliga la Clínica Fàbregas a esperar una resolució en aquest sentit abans no continuï avançant la demanda de desnonament, en aquest moment paralitzada.