La Biblioteca Xavier Amorós bufa 15 espelmes

Aquesta tarda es farà l’acte central, que inclourà un homenatge a Xavier Amorós i una revetlla jove

Actualitzada 19/04/2018 a les 21:25

Revetlla amb els vinils de Ràdio Reus

Portar la biblioteca al carrer

Quinze anys apropant la cultura de base a la ciutadania. Aquesta és la tasca que ha estat fent la Biblioteca Central Xavier Amorós d’ençà que obrís les seves portes el 22 d’abril de 2003. Al llarg de tot aquest temps, aquest equipament municipal ha vetllat per fer accessible no només la literatura sinó la cultura general al gran públic. Xerrades, tallers, exposicions i altres activitats, juntament amb un fons molt ben cuidat, han donat una segona vida a l’edifici de l’antic escorxador de Reus. Avui, aquest espai històric servirà de teló de fons de l’acte principal de la celebració del 15è aniversari de la biblioteca.L’acte començarà a dos quarts de 7 de la tarda i tindrà dues parts diferenciades. La primera homenatjarà l’escriptor reusenc Xavier Amorós i la segona part tindrà un format revetlla jove. La directora de la Xarxa de Biblioteques de Reus, Cristina Garreta, explica que l’homenatge a Amorós «era un tema que teníem pendent». I és que quan es va inaugurar la biblioteca Pere Anguera, es van organitzar tot un seguit d’actes per apropar al públic la figura d’Anguera. Ara, aprofitant l’efemèride dels 15 anys de la Biblioteca Central i dels 95 anys de Xavier Amorós, s’ha volgut fer el mateix amb la figura del literat reusenc. Així doncs, en l’homenatge d’aquesta tarda es presentarà el fons Amorós i es durà a terma una mostra musicada dels seus poemes a càrrec de Joan Pujol. Seguidament, es farà una bufada d’espelmes que escenificarà ambdós aniversaris.Un cop acabada aquesta primera part més institucional, a partir de les 8 del vespre, es donarà el tret de sortida a la revetlla jove, que porta per nom BiblioDiscoTeca. Coordinada per l’Escola del Terrer, la revetlla comptarà amb la participació de diferents dj’s que punxaran els vinils dipositats a la biblioteca i que procedeixen de l’antiga Ràdio Reus. Concretament, els músics que hi intervindran seran Joan Reig, bateria d’Els Pets; Paul Transistor, líder de la formació The Transistor Arkestra; Blai Rosés, que serà Dj Ah!; i Alexandre Bonanit, música, astròleg i melòman inclassificable.«Amb la BiblioDiscoTeca, volem donar a conèixer aquest fons de vinils que és força desconegut i, a la vegada, volem apropar-nos al públic més jove», comenta Cristina Garreta. De fet, algunes de les activitats programades per l’aniversari i per Sant Jordi tenen aquest objectiu. Un exemple és la haima que s’instal·larà a la plaça per la diada de Sant Jordi i que mitjançant diverses accions i una atmosfera suggerent vol causar una «provocació literària» entre els més joves.Accions com la haima s’alineen amb un dels principals objectius de la Xarxa de Biblioteques de Reus que és «sortir de la biblioteca i portar la lectura al carrer». En aquest sentit, la directora assegura que la seva ambició és «arribar al màxim nombre de lectors possible». «Volem que la gent gaudeixi de la lectura i la cultura com un lleure i fomentar així l’esperit crític», continua Garreta. I és que té clar que «per accedir a la cultura de base, nosaltres, com a biblioteca, som el primer pas».