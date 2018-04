Els Advocats 1-O de Reus denuncien l'estada gratuïta de policies i guàrdies civils en hotels de Múrcia

L'associació ha portat el cas a la fiscalia per un presumpte delicte de suborn

L’Associació d’Advocats Voluntaris 1-O de Reus ha denunciat a la fiscalia el cap de setmana gratuït en hotels de Múrcia que han gaudit almenys 200 agents de la policia espanyola i de la Guàrdia Civil que van ser desplaçats a Catalunya amb motiu de l’1 d’octubre. La denúncia, interposada per un presumpte delicte de suborn impropi, assenyala als funcionaris, a l’associació hotelera Hostetur i també al delegat del govern espanyol a la regió, Francisco Bernabé, el qual va expressar públicament la seva satisfacció per la iniciativa. Segons el text que el col·lectiu ha difós a les xarxes, un total de 210 agents desplaçats a Catalunya en el dispositiu previst per a l’1-O, juntament amb alguns dels seus familiars, van gaudir d’uns dies de vacances, del 13 al 15 d’abril, convidats per diversos establiments hotelers de Múrcia. La denúncia subratlla que l’estada tenia «totes les despeses pagades, despeses que podrien incloure serveis diversos de l’allotjament com excursions, visites i un sopar de gala».La denúncia per suborn apel·la als articles 422 i 424.1 del Codi Penal i s’adreça tant «a qui rep un regal per fer la seva feina com, en cas que s’acrediti l’autoria, al particular o empresa que el dona», segons ha assenyalat a l’ACN el president del col·lectiu d’advocats reusenc, Salvador Mestre.El primer article del Codi Penal preveu penes de presó de sis mesos a un any i la suspensió de feina i càrrec públic durant un període d’un a tres anys per a tota autoritat o funcionari públic que, en benefici propi o d’un tercer, admeti un regal que se li hagi ofert en consideració al seu càrrec o funció.El segon article preveu que els particulars puguin ser condemnats a les mateixes penes de presó i multa que l’autoritat o funcionari «corromput» per oferir o lliurar un do o retribució en consideració al seu càrrec i funció.L’Associació Advocats Voluntaris 1-O de Reus ha presentat la denúncia a l’adscripció de Reus de la fiscalia de Tarragona. Ara, aquest òrgan haurà de decidir els passos a seguir i si el cas s’arxiva o es deriva a la fiscalia de Múrcia.