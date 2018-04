La afectada ha estat evacuada a l'Hospital Sant Joan amb pronòstic menys greu

Actualitzada 20/04/2018 a les 14:11

Una dona ha estat atropellada, el matí d'aquest divendres 20 d'abril, a l'avinguda Països Catalans de Reus. El succés s'ha produït prop de dos quarts de 12 del matí en la cruïlla d'aquesta via amb el carrer Antoni Isern, on un turisme ha atropellat una vianant.Fins al lloc dels fets s'hi ha traslladat la Guàrdia Urbana de Reus i una ambulància del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), que ha atès l'afectada. La ferida ha estat traslladada a l'hospital Sant Joan en estat menys greu i es troba en observació.Per la seva banda, la Guàrdia Urbana ha obert diligències per tal de determinar com han succeït els fets.