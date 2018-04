'Aires de Feria', la gala de flamenc més solidària

Els beneficis aniran destinats a la Lliga contra el càncer de les comarques de Tarragona i les Terres de l’Ebre

Actualitzada 20/04/2018 a les 18:39

El departament de dansa espanyola i flamenc de l’Escola Artis celebrarà el proper diumenge, 22 d'abril, la seva tercera edició de Aires de Feria al Mas Sedó. Els beneficis de l'esdevenimennt aniran destinats a la Lliga contra el càncer de les comarques de Tarragona i les Terres de l’Ebre.L'espectacle té com a objectiu convertir-se en un esdeveniment de referència pels amants del flamenc a la ciutat. Es tracta d’una iniciativa que sorgeix de l’interès d’una part de l’equip docent de l’Escola de Dansa i Arts Escèniques Artis per fomentar la cultura flamenca a Reus.Des de la seva primera edició, l’any 2016, Aires de Feria ha mantingut el caràcter benèfic. Després de donar els diners recaptats amb la venda de les entrades a Down Tarragona (2016) i al Taller Baix Camp (2017), enguany els beneficis es destinaran a la Lliga contra el càncer de les comarques de Tarragona i les Terres de l’Ebre.Aquesta entitat té com a objectiu general realitzar activitats que millorin el control i la prevenció del càncer a la població. A més de dur a terme activitats d'informació i educació a la població mitjançant xerrades, conferències, impressió i distribució d'opuscles i difusió en els mitjans de comunicació, realitza una tasca d'orientació i suport als malalts i a les seves famílies, durant tot el procés de la malaltia, a través majoritàriament dels voluntaris de suport.La ballarina de Barcelona Ana Morales serà l’encarregada de la prèvia de la Feria d’Abril amb les masterclass que impartirà dissabte 21 a l’escola Artis als ballarins i ballarines de flamenc de les comarques de Tarragona. Morales és bailaora solista del Ballet Flamenco de Andalucía, sota la direcció de Rafaela Carrasco, i ha format part de diverses companyies de dansa d’arreu de l’Estat. L’any 2005 va participar en el rodatge del film Iberia de Carlos Saura i des del 2010, amb l’estrena de la seva primera producció pròpia De Sandalia a Tacón ha compaginat la interpretació amb la coreografia.Entre les 11 h i les 20 h del diumenge 22, els visitants que s’apropin a Aires de Feria gaudiran diversos concursos (sevillanes i coreogràfic), desfilada de moda flamenca a càrrec d’Urly Flamenca, menjar a càrrec pollastres a l'ast Maria Isabel i de l'organització i diverses parades amb productes a la venda. Com no podria ser d’altra manera, la fira comptarà amb actuacions de dansa a càrrec de l’Escola de Dansa i Arts Escèniques Artis, Artemis i de Bea López de l'Associació +30 i l'escola Anura de Torredembarra. A aquestes actuacions cal sumar-hi la de la ballarina murciana Macarena Mulero, membre honorífica del jurat dels concursos organitzats, bailaora solista a El Palacio del Flamenco de Barcelona i membre del grup Oleándole, que fusiona el flamenc i el jazz, sota la direcció de Ramon Olivares. La bailaora actuarà acompanyada pel guitarrista José Garrido i la cantaora Ana Brenes.Les entrades, que tenen un preu de sis euros, es poden adquirir a la secretaria de l’Escola Artis-Fraga i al Mas Sedó el mateix dia 22 d’abril.