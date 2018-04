«Rellançar Reus en l'àmbit econòmic, sanitari i cultural ha de ser prioritari»

Llauradó és l’aposta de l’executiva d’ERC a les primàries, per primer cop obertes, on es triarà candidat a les municipals del 2019

—Vam iniciar un camí fa quatre anys, tenim moltes coses encara per acabar de concloure, i era la culminació d’un projecte fet entre diverses persones. L’executiva m’ho va proposar i em va costar poc decidir-me a optar a ser aquesta persona, que al final no té un paper tan rellevant perquè la importància és del projecte i dels que li donin contingut.—Fins dimecres, es poden presentar candidatures. A mi l’executiva m’ha proposat però també estic buscant avals entre la militància. Amb el sistema de primàries obertes, donem més joc a la ciutadania: hi entren militància i, a més, els simpatitzants i amics. Ens hem volgut obrir arran de l’1-O i el 21-D, quan vam rebre el suport de molta gent que va voler ser apoderada d’ERC, i donar-los opció de participar en la decisió sobre el cap de llista, la llista i el projecte.—Aquesta és una altra entre les decisions que s’ha de prendre per l’assemblea, que ha de decidir si vol algun acord preelectoral i determinar si ens volem presentar en coalició. Ara estem ERC, MES, MDC i Avancem. Però l’acord es pren expressament cada mandat.—Positiu. Hem afrontat reptes importants. En Salut, alguns encara han d’acabar, com la creació del consorci per a la gestió de l’Hospital, que estem a l’espera que hi hagi govern i es pugi aprovar. El Pla de Salut Pública, que també estem a punt de tenir elaborat i que estem fent la diagnosi en el Consell Municipal de Salut, un òrgan creat aquest mandat. Vam aconseguir el Pacte per la Salut, hi ha l’expectativa del trasllat del CMQ, tot el foment de la salut amb activitats com el Pas a Pas. I en Participació, Ciutadania i Transparència, als pressupostos hem estat un dels municipis que més participació han tingut i estem enllestint el Reglament de Participació.—Ha de servir de molt per al territori, el fet de tenir un diputat. Sempre vetllarà més. Tenir una pota al Parlament de Catalunya, que implica tenir relació amb el govern, ha de servir per atraure inversions o per poder traslladar les inquietuds com a municipi, comarca i demarcació en infraestructures, serveis, salut o ensenyament.—Ja sabíem que si agafàvem la regidoria de Salut era per trobar solucions. Potser va més lent del que un voldria, i la solució passa pel consorci per treure’ns de damunt la llosa del dèficit i centrar-nos en el tema assistencial, en els professionals, en la recerca o en la docència. Quan se superi aquesta fase, l’Hospital tindrà un paper important al mapa sanitari al sud de Catalunya.—L’estat del benestar, els serveis a les persones. Tenir una ciutat ben cohesionada i que tothom tingui satisfetes les seves necessitats bàsiques. Després, rellançar-la en l’àmbit econòmic, cultural i sanitari. Plantejar Reus com a ciutat model per a altres municipis del voltant.—La primera cosa a fer? Assumir l’alcaldia. Aquest és el primer objectiu, tenir una dona alcaldessa i que sigui d’ERC. El panorama que quedarà pot ser complex, però del que es tracta és de poder arribar a acords. Intuïm que cap grup no tindrà una majoria sòlida com per governar de manera individual i s’haurà de parlar. ERC som frontissa amb molts partits.—Les eleccions del 21-D van ser excepcionals i no sabem si això s’acabarà traslladant a les municipals. I no és fàcil un pronòstic. Amb segons quins grups no arribarem mai a acords, i més amb el que ha passat a nivell de país, tot i que puntualment ens puguem posar d’acord.—Evidentment. Són gent molt capacitada i els respecto enormement. Però, el fet de conèixer-los és també un avantatge. Per davant de tot, respecte a totes les persones que encapçalin les diferents candidatures.—Malauradament. Si dels set grups que som a l’Ajuntament ara, només hi ha dues dones, estem en una franca minoria i no s’ajusta al que la societat som. M’agradaria que la meitat de candidats fossin dones.