L'Hospital Sant Joan de Reus guanya un dels VII Premis ESTEVE

Ha creat un sistema automàtic per a valorar el dolor dels nounats ingressats a la UCI

Actualitzada 19/04/2018 a les 19:20

El projecte APANICU 1.0. Sistema automàtic per a la valoració del dolor dels nounats ingressats en les unitats de cures intensives, ha guanyat en l’Àrea Infermera dels VII Premis ESTEVE Units per l’Atenció al Pacient. El projecte ha estat dirigit per Josep Oriol Casanovas, infermer d’urgències pediàtriques de l’Hospital Sant Joan de Reus (Tarragona). El sistema monitoritza en temps real el dolor en nounats, millorant la seva atenció i benestar. El guardó s’ha donat en l’Hotel Monumento San Francisco de Santiago de Compostela, en un acte amb més de 350 professionals del sector sanitari i representants del Ministeri de Sanitat i de la CCAA de Galícia.Els VII Premis ESTEVE són un reconeixement al compromís, esforç i innovació dels professionals sanitaris i a aquells projectes que fomenten la vessant més humana de la professió, que realment contribueixen a millorar l’atenció i la comunicació amb el pacient i, per tant, la seva qualitat de vida. Organitzats per ESTEVE, compten amb la col·laboració de l’Organització Mèdica Col·legial (OMC), el Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics (CGCOF) i el Consell General d’Infermeria (CGE).És el cas del sistema intel·ligent APANICU 1.0, desenvolupat a partir del treball en equip entre els departaments d’infermeria i d’enginyeria informàtica de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, a Tarragona per avaluar el dolor dels nounats ingressats en les Unitats de Cures Intensives Neonatals (UCIN).Implantat en l’equip de monitoratge de constants vitals, APANICU 1.0 avalua de forma automàtica i en temps real el dolor en el nounat amb escales validades i registra les alarmes per millorar l’atenció d’uns pacients extremadament vulnerables. El sistema identifica fins a 12 graus de dolor, mesura els paràmetres de control habituals en la UCI (freqüència cardíaca, tensió arterial, freqüència respiratòria i saturació d’oxigen) i els creua amb els registres d’un micròfon i d’una càmera que atorguen un valor determinat al moviment de la cara i de les extremitats del nounat. A això, s’hi suma un registre del volum, intensitat i freqüència del plor.Segons els autors del projecte, la prova pilot d’APANICU 1.0 ha permès integrar les escales del dolor en el prototip per a la valoració automàtica i l’aparició de la xifra en el monitor de constants vitals. A més, la connectivitat entre el prototip i el software de la UCIN no va interferir en el monitoratge dels nounats ni el treball dels professionals, demostrant la seva viabilitat.Els nounats ingressats en les UCIN estan exposats a múltiples procediments dolorosos i, a més, perceben el dolor amb més intensitat degut a que el seu cervell i sistema nerviós encara s’estan desenvolupant. La mesura del dolor en aquests pacients segueix essent una assignatura pendent per diverses raons: és difícil diferenciar-lo de la incomoditat, la gana o la necessitat de companyia, més del 60% dels professionals de les UCIN no fa servir cap de les 40 escales del dolor existents en nounats i entre el 30% i el 44% no aplica mesures analgèsiques.