Horts de Miró proposarà dedicar una plaça a l'escriptor Paco Candel

El barri estrena nova junta de l’associació de veïns, d’on va sorgir la idea, i es marca com a principal objectiu donar-se a conèixer entre els habitants

Actualitzada 19/04/2018 a les 09:29

Donar-se a conèixer

Els veïns del barri Horts de Miró han engegat una iniciativa per tal de dedicar una plaça a l’escriptor i periodista valencià Francesc Candel Tortajada, més conegut com a Paco Candel. Es tracta de la gran esplanada que hi ha al carrer de l’escultor Modest Gené a tocar de l’Avinguda Marià Fortuny. Fins ara, aquesta zona no tenia cap nom instal·lat, si bé els habitants l’anomenaven popularment la plaça de la porta per l’existència de l’estructura de la porta d’una antiga masia que dóna nom al barri.La proposta de dedicar la plaça a Paco Candel s’explica per una de les seves obres més conegudes, Els altres catalans. Josep Lluís Nieto, president de l’associació de veïns, exposa que seria una manera d’homenatjar l’escriptor i periodista i al mateix barri: «En aquesta zona hi viuen molts nouvinguts, és un col·lectiu format per molts tipus de gent i Candel, amb els seus escrits tractava molt això; era una persona que parlava d’integració», relata Nieto.La idea de posar aquest nom a la plaça va néixer en la nova junta de l’associació de veïns, constituïda fa poques setmanes. Nieto detalla que, en la reunió, «vam pensar en posar el nom a la plaça i va sortir aquest», i que el següent pas és «comunicar-ho als veïns per veure si els sembla bé i poder portar la instància a l’Ajuntament».Des del consistori expliquen que hi ha una comissió de denominació de vials que s’encarrega d’estudiar i valorar les propostes de noms de carrers. Amb tot, no és un procediment habitual, i encara menys si ve per part dels habitants, ja que normalment és l’Ajuntament qui proposa els noms dels carrers i les places. Per això, la comissió en qüestió no té una periodicitat en les seves trobades.La nova junta de l’associació de veïns d’Horts de Miró ja ha fet les primeres passes per tal de poder arribar a més habitants de la zona i donar-se a conèixer. Així, han organitzat, per al proper cinc de maig, una paellada popular. Nieto assegura que llavors «serà quan comuniquem als veïns la idea de posar el nom de Paco Candel a la plaça».La voluntat és potenciar una cultura de barri que pot estar poc coneguda pels habitants: «Fa tres anys que visc aquí i un dia vaig anar al Centre Cívic i a l’Arxiu i vaig descobrir moltes coses», explica Josep Lluís Nieto.El president de l’associació de veïns posa, com a exemple d’objectiu de la junta, aconseguir evitar que els veïns «hagin d’anar al centre a comprar quan és una cosa que també te la pot oferir el barri».