Els Avis i Àvies per la Llibertat fan créixer la seva reivindicació

La primera trobada 'taca d'oli' ha comptat amb col·lectius de vuit municipis

Actualitzada 19/04/2018 a les 18:14

Prop de 150 Avis i Àvies per la Llibertat s'han citat, aquest dijous al matí, a la plaça del Mercadal en la que era la primera trobada de la taca d'oli, una iniciativa promoguda pel col·lectiu reusenc per tal que aquests grups puguin unir forces. En aquesta cita inaugural hi han participat un total de vuit municipis. Alguns d'aquests eren propers a Reus, com Cambrils, Tarragona, Mont-roig, Riudoms o la Selva del Camp, però també hi han acudit municipis més allunyats com Tortosa i Vic. A més, segons han assegurat des del col·lectiu de la capital del Baix Camp, hi ha hagut pobles que, finalment, no han pogut acudir a aquesta primera trobada.Miquel Clariana, membre dels Avis i Àvies per la Llibertat de Reus, explica que la campanya taca d'oli va néixer per «animar els altres pobles que fessin el mateix que nosaltres, que fessin un recordatori públic al seu municipi en record dels polítics que tenim a la presó i exiliats». Clariana detalla que el col·lectiu reusenc, va agafar notorietat arran de la polèmica amb les juntes electorals, fet que va despertar la curiositat en les altres viles: «Alguns pobles ens preguntaven com ens organitzàvem i vam començar a visitar-los per explicar-ho», relata, i afegeix que s'ofereixen a anar «als pobles que volen començar per donar-los suport». D'aquesta manera, detalla Clariana, s'explica la voluntat dels avis i àvies reusenques de «fer la política de taca d'oli» per anar-se escampant poc a poc.La trobada a la capital del Baix Camp és la primera de moltes que proposen, ja que, exposa Clariana, «cada poble té un representant a la xarxa taca d'oli, així sabem què fa cadascú i anem fent propostes». Una de les idees sorgides entre els diversos col·lectius d'avis i àvies és la de marcar-se alguna «fita més gran com ara una trobada a Montserrat». De moment, però, aparquen la idea de reunir-se amb algun representant polític o viatjar fins a Madrid per captar l'atenció de l'estat, tot i que no ho fan de manera definitiva: «Si hi ha algú que s'anima i ho proposa ho estudiarem, estem oberts a discutir i estudiar qualsevol proposta que puguem consensuar entre tots», exposa Clariana.Els Avis i Àvies per la Llibertat no amaguen que «fem política al 100%», ja que «reivindiquem la llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats». Amb tot, assegura Miquel Clariana, no entren a discutir quina pot ser la solució a l'actual situació ni qui ha de ser el candidat a la presidència de la Generalitat: «Això és feina dels partits; nosaltres som apartidistes i transversals, al col·lectiu hi ha de tot», sentencia.