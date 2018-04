Canvi d'ubicació de la parada de Reus Transport al barri Niloga

La parada Niloga 1 es traslladarà uns metres més avall, al mateix carrer del General Moragues, però per sota del carrer de Frederic Soler

Actualitzada 19/04/2018 a les 14:05

Reus Transport trasllada la parada Niloga 1, situada al carrer del General Moragues, per facilitar la sortida dels autobusos de la parada i millorar el servei. A la parada hi paren fins a sis línies de bus: L10, L20, L21, L32, L42 i L50. La parada es traslladarà al mateix carrer però uns metres més avall, on la via té només un carril de circulació i la incorporació d’autobusos serà més fluïda.L’actual ubicació de la parada Niloga 1 provoca algunes dificultats als autobusos: és un tram de carrer amb tres carrils de circulació i força densitat de trànsit, on la majoria dels autobusos han de continuar el recorregut pel carril de l’esquerra, el més allunyat de la parada. Aquest canvi d’ubicació facilitarà la incorporació dels autobusos.Els treballs han començat aquest dijous, 19 d’abril, i consisteixen en la construcció d’una nova plataforma de formigó per ampliar la vorera que fa cantonada amb el carrer de Frederic Soler en un tram d’uns 15 metres i la demolició de la parada actual i. Un cop feta la plataforma, s’hi traslladarà la marquesina i el panell electrònic. El trasllat de la parada té un cost de 8.000 euros.Està previst que les obres durin un parell de setmanes i no es preveu que afectin a la circulació