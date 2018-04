Unes cent persones participen a la caminada solidària de l'ICS i la ONCE.

Els participants han sortit des de la plaça de la Llibertat per recorrer els diferents carrers de Reus

Actualitzada 18/04/2018 a les 15:39

Aquest matí ha tingut lloc la caminada solidària del programa de l’ICS Pas a pas amb la ONCE, on han participat prop de cent persones. En aquesta, un usuari del programa i un afiliat a la ONCE, acompanyat del seu gos pigall o amb bastó, han format les parelles de la nova edició de les caminades saludables que promou l’Institut Català de la Salut (ICS) a través dels seus quatre Equips d’Atenció Primària (EAP) de la ciutat de Reus, en col·laboració amb la regidoria de Salut de l’Ajuntament de la capital del Baix Camp.La caminada ha recorregut durant una hora els voltants de Reus, amb sortida a la plaça de la Llibertat i arribada a la plaça del Mercadal.La ONCE se suma a aquesta caminada amb la voluntat de promoure entre els seus afiliats la importància de l’activitat física per mantenir una bona salut.El programa Pas a pas, liderat per diferents professionals d’infermeria dels EAP ubicats al CAP Sant Pere, al CAP Llibertat i al CAP Horts de Miró, disposa de quatre grups de caminadors que, en total, aquest any passen del centenar de participants. Els caminadors, després de passar els tests de salut programats pels professionals sanitaris, caminen dos dies a la setmana, amb diferents recorreguts d’una hora. El tècnic en educació física de la Regidoria de Salut dirigeix l'activitat física que es complementa amb estiraments, higiene postural i seguiment de l'estat físic.La temporada actual del programa, iniciada el passat mes d’octubre, s’allargarà fins al juny de 2018. En total, es realitzaran 68 caminades i s'acumularan un total de més de 500 quilòmetres.