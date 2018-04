Resolen el robatori violent d'un mòbil a una discoteca gràcies a les fotos penjades a les xarxes

Els Mossos d’Esquadra han detingut una dona i un home de 30 i 36 anys i veïns de Roda de Barà

Les fotografies publicades per una discoteca de Reus a les xarxes socials han ajudat als Mossos d’Esquadra a resoldre un robatori d’un mòbil amb violència que va tenir lloc al local d’oci. En concret, la policia autonòmica ha detingut, aquest dilluns, un home de 30 anys i una dona de 36, de nacionalitat marroquina i espanyola respectivament i veïns de Roda de Berà com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb violència.Els mossos van iniciar la investigació a partir de la denúncia interposada per una dona que va explicar-los que, la matinada del diumenge 8 d’abril, va patir un robatori amb violència. Segons la víctima, un home va sostraure-li el telèfon mòbil de la seva butxaca mentre estava en una discoteca de Reus. Ella es va adonar i va dirigir-se al lladre per recriminar-li i recuperar el seu mòbil. Llavors, dues dones la van agredir ajudant al lladre a fugir.Les fotografies publicades per la discoteca a les xarxes socials van ajudar a resoldre el cas. I és que allà hi apareixien els presumptes autors del robatori amb violència. Així, gràcies a diverses gestions d’investigació, els mossos van poder identificar els presumptes autors.Els mossos van detenir aquest dilluns a Roda de Berà tant l’home com la dona. A cadascun d’ells li constava una detenció per robatori amb força. Els detinguts van passar aquest dimarts a disposició del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Reus i van quedar en llibertat amb càrrecs.