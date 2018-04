La candidatura de Reus Ciutat de l'Esport desperta «optimisme»

Els equipaments i la inversió municipal, els punts forts segons el jurat

Actualitzada 18/04/2018 a les 14:41

Cinc candidates espanyoles

El Comitè Avaluador de la Ciutat Europea de l’Esport 2019 ha tancat els tres dies de visita a Reus amb bones sensacions. La trobada de tres membres del jurat amb els representants municipals de la candidatura ha clos, aquest dimecres, amb una visita al Pavelló Olímpic presidida per Jordi Cervera, regidor d’Esports al consistori reusenc. Hugo Alonso, gerent de l’ACES Europe i membre avaluador, ha destacat que el jurat és «optimista» amb la candidatura reusenca, si bé ha recordat que «encara hem de fer quatre visites més».Alonso ha destacat «la inversió de l’Ajuntament per l’esport, que és del 5% del pressupost quan la mitjana es situa en un màxim d’un 2%». També Gian Francesco Luppatelli, president de l’ACES Europe, ha posat en valor el compromís del consistori amb l’esport: «Té moltes instal·lacions esportives i una gran gestió i relació amb les entitats», ha detallat.Des del Comitè Avaluador han assegurat que entre un 60% i un 70% de la població reusenca participa activament de l’esport local. En aquest sentit, els representants de l’ACES Europe, han matisat que el títol de Ciutat Europea de l’Esport no busca grans esdeveniments, sinó «fer esport popular des del dia 1 de gener fins el 31 de desembre», així com mantenir programes de salut o socials entre d’altres.Hugo Alonso també ha valorat la «transparència» de l’Ajuntament a l’hora de defensar la seva candidatura: «Ens han explicat que hi ha barris que necessiten que es construeixi un equipament esportiu», va explicar. En aquest sentit, Luppatelli ha exposat que «amb diners es pot solucionar tot», i que Reus «té un projecte per construir quatre nous equipaments; en la situació econòmica que ens trobem és molt complicat invertir en esport».Reus opta, juntament amb quatre localitats espanyoles més (Igualada, Sòria, Gandia i Àguiles), a convertir-se en Ciutat Europea de l’Esport 2019. D’aquestes cinc candidatures, una se’n quedarà fora i les quatre restants rebran el reconeixement.Hugo Alonso ha explicau que «s’han d’aconseguir un mínim de 75 punts sobre 100 per passar el tall». Cada país, en funció de la seva mida, pot comptar amb diverses candidatures: «A Espanya hi haurà quatre ciutats europees de l’esport, però en països com Portugal, que és més petit, només n’hi haurà una», ha relatat Alonso.El veredicte es prendrà el dia 30 de setembre i, en cas que Reus sortís escollida, una delegació viatjaria al Parlament Europeu el 22 de novembre per recollir el reconeixement. Aquest serà una bandera que l’acreditarà com a Ciutat Europea de l’Esport.