Enxampat conduint sense carnet i gairebé quintuplicant la taxa d'alcoholèmia permesa a Reus

La Guàrdia Urbana ha obert diligències penals contra l’home, un veí de Reus de 37 anys

Actualitzada 18/04/2018 a les 09:54

Un veí de Reus de 37 anys ha estat enxampat, la matinada d’aquest dimecres 18 d’abril, conduint un cotxe sense carnet i gairebé quintuplicant la taxa d’alcoholèmia permesa. Per aquest motiu, la Guàrdia Urbana de Reus ha instruït diligències penals contra l’home per un presumpte delicte contra la seguretat del trànsit i per conduir sense haver obtingut mai el permís.Els fets han succeït quan passaven 7 minuts de la 1 de la matinada al carrer d’Astorga. Els agents van aturar un vehicle Nissan Serena i van sotmetre al seu conductor a una prova d’alcoholèmia. L’home, veí de la ciutat i de 37 anys, va donar un resultat positiu de 1,15 mg/l d'alcohol en aire espirat. Per altra banda, en demanar la documentació, també es va descobrir que el conductor no posseïa el carnet de conduir. Davant dels fets, la Guàrdia Urbana va instruïr diligències penals contra el reusenc.