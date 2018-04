El TCU cancel·la la fiança de 3 MEUR dels exconsellers per Shirota

Un decret allibera, coincidint amb la dissolució de l’empresa, la quantitat que havia compromès l’asseguradora d’Innova per l’aval

No hi veu activitats impròpies

La finalització del concurs

Retroactivitat de la cobertura

El Tribunal de Cuentas (TCU) ha acordat, en un decret emès pel Departament Segon de la Secció d’Enjudiciament amb data del 14 de març i a què ha tingut accés el Diari Més, cancel·lar la carta en concepte de fiança de 3.381.661 euros que va haver de dipositat l’asseguradora de l’antiga Innova pels excàrrecs polítics llavors investigats, a l’inici del procediment comptable vinculat a l’aval de Shirota, al 2014. La xifra de la fiança es correspon amb la quantitat del mateix aval a l’empresa, i havia estat avançada provisionalment per AIG Europe Limited per cobrir l’actuació dels càrrecs electes a l’espera d’aclarir si el jutge hi apreciava o no mala gestió.Aquest és el pas posterior a la sentència del TCU del passat 3 de maig del 2017 que desestimava la demanda de l’Ajuntament i de Reus Serveis Municipals contra set excàrrecs del tripartit reusenc i exculpava així l’exalcalde Lluís Miquel Pérez, Josep Morató, Eduard Ortiz i Álex Martínez (PSC), Jordi Bergadà i Empar Pont (ERC) i l’ecosocialista Daniel Pi (ICV), tots ells membres del consell d’administració del hòlding Innova que, al març del 2007, van votar a favor de la participació d’aquest a la nova entitat publicoprivada Shirota. Succeeix, també, la dissolució de la mateixa Shirota.Després de no determinar sobre cap d’ells responsabilitat comptable, el Tribunal de Cuentas ha ordenat ara la cancel·lació de la fiança, que tenia forma de «carta d’aval» avançada per part de l’asseguradora, per valor d’aquests 3,4 milions d’euros. Tal com queda detallat al mateix document, l’Ajuntament i Reus Serveis Municipals havien sol·licitat que es mantingués la quantitat fins el complet pagament de les costes, un extrem que no es materialitzarà en correspondre al consistori i no als exregidors ni a l’exalcalde aquest pagament.Els set exculpats van aprovar avalar amb 3,4 milions d’euros la societat mixta d’investigació nutricional Shirota, malgrat que Innova tenia el 48% de l’empresa i per tant, no era el soci majoritari. El 2012, Shirota no va poder fer front a les seves obligacions financeres, l’aval es va executar i l’Ajuntament de Reus –que estava governat llavors per CiU i PP– va haver de demanar un crèdit i va iniciar la liquidació de Shirota. La sentència no aprecia responsabilitat comptable dels consellers perquè la junta general, que era el ple, els havia facultat per demanar crèdits, per la qual cosa «no es pot considerar actuacions impròpies d’una societat hòlding com Innova».El jutjat mercantil número 1 de Tarragona ha acordat la conclusió, a través d’una interlocutòria amb data del 18 d’octubre del 2017 i publicada al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) aquest 17 de febrer, del concurs de creditors de Shirota. La publicació del tràmit al BOE va significar, tal com apuntaven fonts municipals fa un parell de mesos, la dissolució final de la societat. Segons detallaven les mateixes fonts, els pagaments prioritaris s’han satisfet i Reus Serveis Municipals ja va ser informada de la situació al moment de pro duir-se. La maquinària de l’empresa de recerca alimentària va ser subhastada, al març del 2014 i al mateix jutjat mercantil de Tarragona, i va adjudicar-se a una filial del grup reusenc Pintaluba per un total de 50.000 euros.Reus Serveis Municipals va treure a concurs al 2016, en resposta al compromís de convocar un procediment obert, el contracte per l’assegurança de responsabilitat civil que cobreix els riscos d’actuació dels administradors, directius i gestors de les societats municipals depenents de l’Ajuntament de Reus. Després de diferents licitacions desertes, el contracte va tornar a quedar en mans de la mateixa empresa, finalment resolt amb un procediment negociat sense publicitat a què van ser convidades un total de quatre companyies. Reus Serveis Municipals valorava en aquell moment especialment l’ampliació de les cobertures i la inclusió de la retroactivitat, que en el cas de la proposta d’AIG Europe Limited era il·limitada. La retroactivitat des del 2014 era obligatòria per accedir al contracte per aquesta assegurança de responsabilitat civil.