Cada vol de l'Aeroport de Reus tindrà dos busos a Cambrils, La Pineda i Salou

Territori projecta per al 2018 la posada en marxa de les noves línies amb la Costa Daurada, crearà una llançadora amb Tarragona i reforçarà Barcelona

Actualitzada 18/04/2018 a les 08:48

Superar el milió de passatgers

Els passatgers de cada avió que aterri o s’enlairi a Reus disposaran de connexió de bus, en dos serveis de nova implantació, a les línies Aeroport - Salou - La Pineda i Aeroport - PortAventura - Salou - Cambrils. L’Aeroport de la capital del Baix Camp enllaçarà també per carretera amb Barcelona, i oferirà 20 expedicions més a la setmana per sentit. El recorregut entre l’aeròdrom i Reus ciutat mantindrà el sistema actual i, en temporada alta, es crearà una llançadora que cobreixi el trajecte amb Tarragona. Les dades, facilitades per Territori, concreten l’anunci en aquest àmbit sorgit de la darrera Taula de l’Aeroport de Reus el passat novembre del 2017.El Departament no detalla la inversió global del paquet de millores en la mobilitat per carretera, que en el seu moment va fixar en uns 600.000 euros l’any. Ni precisa tampoc la data de posada en marxa, que es produirà «al llarg del 2018», malgrat que en un principi el Secretari d’Infraestructures, Ricard Font, havia informat de la previsió que tot plegat comencés a rodar a partir d’aquest mateix mes d’abril. Sobre la llançadora amb Tarragona, tenint en compte que funcionarà únicament en època turística, «si és possible s’activarà aquesta temporada alta i, si no, caldrà esperar a la següent», apuntaven ahir fonts de Territori.L’Aeroport de Reus oferirà durant la temporada d’estiu, que va arrencar a finals de març coincidint amb el canvi horari i s’allargarà 31 setmanes fins el 27 d’octubre, més d’un milió de seients de sortida i arribada repartits en prop de 6.000 moviments. La xifra resulta especialment significativa perquè, al 2017, l’equipament va tancar l’any amb un balanç d’1.022.964 passatgers i la Taula de l’Aeroport s’ha fixat l’objectiu de repetir enguany la fita.Segons dades facilitades per Aena, els països amb més demanda a les instal·lacions de la capital del Baix Camp són, en aquesta campanya, Regne Unit –amb més de 356.000 seients de sortida–, Irlanda –que en posa a la venda un total de 94.194– i Holanda –que acumula més de 39.000 seients de sortida. En conjunt, i segons precisen les mateixes fonts, un total de 12 companyies aèries uniran en aquest període Reus i fins a 36 destinacions.La destinació que més ha guanyat en capacitat d’atracció, tal com detallen des d’Aena, és Polònia, que incrementarà el nombre de bitllets disponibles en un 122% després d’haver-se estrenat l’anterior temporada d’estiu a Reus, a través de Rainbow Tours i el seu enllaç amb Katowice. En aquella ocasió, el touroperador va assolir gairebé el ple d’ocupació en els vols disponibles a través d’aparells Boeing 737-800 de la companyia Enter Air. Rainbow Tours va oferir l’any passat 6.426 places mitjançant el seu web i canals de venda, en la primera ruta amb aquesta localitat polonesa. Enguany hi haurà un vol setmanal del 5 de juny al 25 setembre, i s’operarà cada dimarts dins aquest termini.Per ordre, la següent destinació que sumarà importància és Rússia, per a la qual s’han posat a la venda un 38,9% més de seients. Rússia va repetir l’any passat a les instal·lacions reusenques i va assolir els 17.645 seients venuts. La tercera, per darrere de Polònia i Rússia és Irlanda, que afegirà un 27,1% més de seients a la seva operativa de la temporada turística del 2017. El passat mes de març, l’Aeroport va incrementar en un 41% els viatgers respecte a l’any passat.